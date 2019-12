«Es sollte weder Hass noch Bitterkeit herrschen»

Sechs Wochen lang kämpften die Kandidatinnen der deutschen Castingsendung «Queen of Drags» um die finale Krone. In jeder Episode stellte sich die Jury rund um Heidi Klum (46) von neuem die Frage: Welche Dragqueen hat die beste Bühnenshow abgeliefert?

Seit Donnerstagabend steht die Siegerin nun fest: Yoncé Banks. Sie hat sich gegen ihre neun Konkurrentinnen durchgesetzt und darf sich nun unter anderem über 100'000 Euro Preisgeld und einen Werbevertrag mit der Kosmetikfirma MAC freuen.

Kein Richtig oder Falsch

«Es macht mich glücklich, die Jury mit meinem Talent überzeugt zu haben», kommentiert Yoncé ihren Sieg in einem Statement gegenüber 20 Minuten. Sie sei sehr stolz darauf, dass sie sich während der Staffel stets treu geblieben sei und die Jury dadurch überzeugen konnte.

Finale bei #QueenofDrags! Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese einmalige Show ermöglicht haben. Auch bei allen Fans. Unsere Queens setzen ein wichtiges Statement für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft und das ist genau das, was wir brauchen. #LoveIsLove pic.twitter.com/lEepHssnQo — Heidi Klum (@heidiklum) December 18, 2019

Yoncé betont aber gleichzeitig, dass es in der vielfältigen Welt der Drag-Kunst generell kein Richtig oder Falsch gebe. «Es geht um Toleranz und Akzeptanz, also sollte weder Hass noch Bitterkeit herrschen», erklärt sie.

Parfum und Musik

Was sie nun nach der TV-Show machen möchte, weiss Yoncé noch nicht so genau. «Es wäre ein Traum von mir, einen eigenen Duft herauszubringen», sinniert die 27-Jährige. Zudem arbeite sie zurzeit an ihrer eigenen Musik, die bald veröffentlicht werden soll. «Ich möchte viele verschiedene Dinge machen.»

Momentan ist Yoncé aber schwer damit beschäftigt, die zahlreichen Nachrichten zu beantworten, die sie erreichen. «Mir schreiben Zuschauer, dass sie sich dank der Show getraut haben, sich zu outen oder die Drag-Kunst ausprobieren möchten. Oder einfach so sein können, wie sie schon immer sein wollten.»

