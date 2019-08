Zac Efron ist «High School Musical»-Rolle peinlich

Mit ihrer erst jüngst wieder aufgetauchten Blowjob-Rolle in «90210» hat sich Herzogin Meghan im Nachhinein keinen Gefallen getan. Heute ist sie schliesslich ein Mitglied der britischen Königsfamilie, und solch ein Schmuddel-Auftritt schickt sich für die Herzogin von Sussex natürlich nicht.

Umfrage Siehst du auch schlechte FIlme zu Ende? Ja, einmal angefangen, kann ich nicht aufhören – auch wenn der Film grottenschlecht ist.

Kommt drauf an, wie sehr ich in diesem Moment in Trash-Stimmung bin.

NIEMALS! Für schlechte Filme ist mir meine Zeit zu kostbar.

Ich sehe mir generell keine Filme bis zum Schluss an – vorher schlafe ich immer ein. Sogar bei «Harry Potter».



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Doch vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) und ihrer Durchbruchsrolle als Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der Erfolgsserie «Suits» blieb der ehemaligen Schauspielerin eben keine andere Wahl.

Um erfolgreich zu werden – und Geld zu verdienen – nahm sie wohl jede Gelegenheit an, die ihr im Filmgeschäft geboten wurde.

George Clooney schämt sich für «Batman»

Mit früheren peinlichen Rollen steht die 38-Jährige allerdings nicht allein da. Auch gestandene Hollywoodstars erkannten im Nachhinein, auf schöne oder unschöne Art und Weise, dass so mancher Auftritt in einem Film oder einer Serie keine gute Entscheidung war.

So bereut Schauspieler Zac Efron (31) mittlerweile seine Rolle als Troy Bolton in der erfolgreichen Teenie-Reihe «High School Musical». Und Meghans guter Freund, Hollywoodstar George Clooney (58), findet seine Superheldenrolle in «Batman and Robin» peinlich, da sein Kostüm prominent hervorstechende Gummi-Nippel hatte.

Welche Schauspielgrössen peinliche Filmrollen angenommen haben, siehst du oben im Video.

(kao)