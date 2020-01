Elena fürchtet sich vor «allem, was sich bewegt»

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» geht in die nächste Runde. Nachdem in den letzten Wochen bereits durchgesickert ist, welche Prominenten sich in den australischen Dschungel wagen werden, hat der Sender RTL nun die Teilnehmerliste (oben in der Bildstrecke!) bestätigt.

Die IBES-Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) haben an Silvester die erste RTL-Neujahrsansprache überhaupt gehalten. (Quelle: Youtube/Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!)

Mit dabei ist die Zürcherin Elena Miras. Die 27-Jährige gab ihre Teilnahme am Mittwoch via Instagram bekannt und beantwortete fleissig die Fragen, die ihre Follower zum Abenteuer Dschungel haben.

Hier sind fünf Erkenntnisse aus Elenas Insta-Q&A:

1. Von einem der Promis hält sie wenig

Am 10. Januar ziehen Elena und ihre elf Konkurrentinnen und Konkurrenten in den Dschungel. Die anderen Promis sieht das TV-Sternchen dann zum ersten Mal, denn in ihrer Insta-Story verrät Elena, dass sie bislang keinen der anderen Kandidaten persönlich kennt.

Elena gibt jedoch zu: «Ich muss gestehen, dass ich von einer Person, die anwesend ist, nicht viel halte.» Wer damit gemeint ist, behält sie jedoch für sich. Und betont, dass sie sich von allen Teilnehmern ihr eigenes Bild machen werde.

2. Sie will sich nicht verstellen

Bei «Love Island» und «Das Sommerhaus der Stars» sorgte Elena vor allem mit ihrem Temperament für Aufsehen. Wird sie ihrem Ärger auch im Dschungel freien Lauf lassen? «Ich werde weiterhin ich sein», versichert sie ihren Fans, «nicht jeder muss mich mögen. Ich bin halt so wie ich bin.»

3. Sie erwartet viele Prüfungen

In der Regel wählt das TV-Publikum die polarisierendsten Promis am häufigsten in die tägliche Dschungelprüfung. Dass ihr dieses Schicksal droht, ist sich Elena bewusst. «Ich bin darauf eingestellt, dass es genau so kommen wird», schreibt sie in ihrer Insta-Story.

Dass sie eventuell ziemlich viele Prüfungen absolvieren muss, sei aber überhaupt kein Problem für sie, führt sie aus. Und lasse sich auch nicht von den Hatern provozieren, die glauben, dass sie die Aufgaben nicht schaffen wird.

4. Die Angst motiviert sie

Wenn sie die Prüfungen erfolgreich absolvieren will, muss Elena vor allem eines schaffen: Ihre Angst besiegen. Sie fürchtet sich nämlich vor «allem, was sich bewegt». Das Wissen darüber, dass sie ihre Angst vor Spinnen, Schlangen und anderem Getier bald überwinden muss, motiviere sie aber umso mehr.

5. Ihre Tochter bleibt zu Hause

Am Sonntag reist Elena nach Australien. Ihr Freund Mike Heiter (27) begleitet sie und wird während der Show im Hotel ausharren. Die gemeinsame Tochter Aylen (1) bleibt hingegen bei Elenas Familie in Zürich, erklärt die Kandidatin in ihrer Insta-Story.

Mami Elena stellt jedoch klar: «Wenn irgendwas mit Aylen ist, werde ich das Dschungelcamp sofort verlassen.» Es falle ihr sehr schwer, das Mädchen in Zürich zu lassen, während sie am anderen Ende der Welt arbeitet. «Aber der Flug dauert fast 24 Stunden. Das ist zu viel Stress für ein kleines Kind.»

