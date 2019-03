So schaust du «Game of Thrones» ganz legal

Noch 19-mal schlafen, dann startet die achte und letzte Staffel von «Game of Thrones» – auf dem US-Bezahlsender HBO.

Dessen Angebot ist in der Schweiz allerdings nicht verfügbar und wenn du per VPN trotzdem darauf zugreifst, verletzt du die Nutzungsbedingungen des Streaming-Service und kannst dadurch rechtlich belangt werden.

Fast immer zeitgleich mit dem US-Release

Im Gegensatz zu vor einigen Jahren ist es mittlerweile möglich, die neuen Folgen des Fantasy-Hits in der Schweiz (fast) zeitgleich zum Amerika-Release (Sonntagabend Ortszeit) zu schauen, ohne dabei mit einem Fuss im Gefängnis zu stehen oder die Matrix hacken zu müssen.

Wir sagen dir, welche Möglichkeiten du hast, wenn du ab dem 14. April legal und aktuell (um auf dem Pausenplatz damit anzugeben und/oder Internet-Spoiler zu vermeiden) erleben willst, wie es ums Schicksal von Westeros bestellt ist.

Im TV auf RTS Un

Die überraschendste und günstigste Variante ist das klassische TV. Der Westschweizer Ableger des SRF, Radio Télévision Suisse, zeigt die frischen Episoden jeweils schon um 3 Uhr am frühen Montagmorgen im englischen Original auf RTS Un (bedeutet 1, falls dein Französisch schon daran scheitern sollte) – also dann, wenn sie am Sonntagabend US-Zeit Premiere feiern.

Falls du um diese Uhrzeit lieber schläfst, statt dir blutige Schlachten reinzuziehen, brauchst du für dein TV-Angebot eine Aufnahme- oder Replay-Funktion. Die gehören heute zwar zum Standard, aber so ganz gratis schaust du «Game of Thrones» dann ja doch nicht – es ist einfach in deiner TV-Grundgebühr enthalten.

Am Montagabend um 22.10 Uhr (ungefähr – halt nach dem Spielfilm) folgt auf RTS Un übrigens die französisch synchronisierte Fassung derselben Folge. Falls du zum Beispiel gerade Voci lernen musst und wissen willst, was «Drache», «Thron» oder «Inzest» auf Französisch heisst.



Vor allem die untoten White Walkers haben den Maskenbildnern von «Game of Thrones» alle abverlangt. (Video: HBO)

Im Stream bei Sky Show

Wenn du kein TV-Abo hast oder dich das RTS-Un-Logo oben rechts stört (könnte ja sein, dass es einen sterbenden Soldaten auf einer Burgzinne verdeckt), kannst du die achte «Game of Thrones»-Staffel auch streamen – einer Partnerschaft von HBO und dem britischen Bezahlsender Sky sei Dank.

Die Serie ist bei Sky Show im Angebot; der Service ist seit einem Jahr in der Schweiz verfügbar. Die ersten 14 Tage sind gratis, danach kostet ein Monat CHF 14.90. Neue Folgen werden jeweils um 3 Uhr am Montagmorgen freigeschaltet.



Der Trailer zur finalen Staffel der Fantasy-Serie. (Video: HBO)

Als Download bei HollyStar

Bei HollyStar.ch hingegen kaufst du die ganze Staffel, kannst dann jede Folge downloaden und besitzt sie, statt sie «nur» zu streamen.

Der Vorteil gegenüber Streaming: Wenn die Episoden mal heruntergeladen sind, brauchst du keine aktive Internetverbindung, um sie zu schauen – bei Sky Show musst du dich zudem in der Schweiz oder in Liechtenstein befinden, um streamen zu können (ausser du benutzt einen VPN-Client, aber dann sind wir wieder beim eingangs erwähnten Problem).

Staffel acht von «Game of Thrones» kostet bei HollyStar.ch 14.90 Fr. in der SD-Version (nicht ganz so scharf) und 19.90 Fr. in der HD-Variante (voll scharf).

Neue Folgen sind jeweils ab Dienstag im englischen O-Ton und als deutsche Synchronfassung verfügbar; die französische Synchronfassung (zum Voci-Lernen im Ausland) folgt am 21. Mai – zwei Tage nach der Premiere der sechsten und allerletzten Folge der Überserie.



Eine der sechs Episoden der finalen achten «Game of Thrones»-Staffel soll die längste Schlachtszene zeigen, die je in Film und TV zu sehen war. Also länger als die Gefechte in «The Lord of the Rings: The Two Towers», «300» oder «Braveheart». (Video: Schimun Krausz/Tamedia)

(shy)