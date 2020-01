«‹Wilder› ist besser als ‹Tatort›»

Nach knapp zwei Jahren Pause löst Rosa Wilder, gespielt von Sarah Spahle (39), ihren nächsten Fall in der SRF-Erfolgsserie «Wilder». In der ersten Folge der zweiten Staffel, die am Dienstagabend angelaufen ist, bekam es die Kantonspolizistin gleich mit einem Dreifachmord zu tun.

Im Berner Jura sind in einer Nacht drei Menschen erschossen worden. Eines der Opfer ist ein Kleindealer. Auf Wilders Suche nach dem Mörder kommt auch ihr suspendierter Kollege Manfred Kägi, gespielt von Marcus Sieger (56), wieder ins Spiel. Sein Neffe hatte als Einziger die tödlichen Schüsse gehört.

Auf Twitter gibts viel Lob – und ein wenig Kritik

Obwohl Kägi gar nicht mehr im Dienst sein dürfte, steht er Rosa wieder bei den Ermittlungen bei. In der ersten Episode findet sich das Polizistenduo wieder – es darf vermutet werden, dass Kägi in den nächsten Episoden eine entscheidende Rolle spielen wird.

Aber erst mal gehts um die Premiere – und die scheint den Zuschauern gefallen zu haben. Zumindest denen, die darüber twittern:

#Wilder #Jura, das passt wunderbar 😁 Danke! Macht Freude, die sowieso tolle und spannende Serie jetzt in Staffel 2 noch mit tollen Bildern aus der #Heimat zu verfolgen. — Olivier Bühler (@BuehlerOevu) January 7, 2020

#wilder überzeugt in der ersten Folge. @SRF produziert offensichtlich mit guten Drehbuchautoren. — Verena Birchler (@VerenaBirchler) January 7, 2020

Hey @SRF...nennt #Wilder einfach @Tatort, schickt das Material den Kollegen von @DasErste und unsere lieben Nachbaren in Deutschland werden nach neuen Folgen betteln...👍🏼#Wilder isch besser‼️ — Ex_oriente_lux (@Twi_Saab) January 7, 2020

#Wilder ist Wilder - eigentlich nicht vergleichbar. — Andy Haller (@haller_andy) January 8, 2020

Zwischen den positiven Feedbacks findet sich aber auch ein kritischer Tweet. Dieser User fand nämlich, dass er vom in der Serie gesprochenen Berndeutsch einen «Ausschlag und Ohrensausen» bekomme. Denn, so «spricht so niemand im Kanton Bern»:

I überchume Usschlag und Ohresuuse. Wenn Film und Fernseh versuecht, bärndütsch z produziere wird's pynlech. Dialoge us dr Höll.



So redt niemer im Kanton Bärn.

Niene!#Wilder #SRF — Manuel Kehrli (@kehrlimanuel) January 7, 2020

Die Kritik ist nicht neu – auch bei der ersten Staffel störten sich einige Zuschauer am Dialekt der Darsteller.

«Wilder» läuft dienstags um 20.05 Uhr auf SRF 1.

(mim)