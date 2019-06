Wenn Insta-Stars Party machen, sieht das Netz zu

Im Volkshaus in Zürich stand der Donnerstagabend ganz im Zeichen der sozialen Netzwerke. Erstmals wurden in der Schweiz die wichtigsten Social-Media-Persönlichkeiten des Landes geehrt.

Umfrage Hast du die Swiss Influencer Awards verfolgt? Ich war live vor Ort und es hat mega Spass gemacht.

Ja, ich habe sie im Fernsehen verfolgt.

Kurz, die Show war ziemlich langweilig.

OMG, nein! So ein Schwachsinn.



In zehn Kategorien wie Lifestyle, Travel, Sport oder Musik konnten die Internet-Stars auf einen Preis hoffen – und einige sogar mit nach Hause nehmen. Ob glücklicher Gewinner oder zufriedener Verlierer: Nach der Award-Show folgte für jeden die Award-Party.

Instagram verrät die Party-Tiger

Im Zürcher Plaza Club wurde getanzt, geschlürft, genetworkt und – natürlich – geinstagrammt. Wenn so viele Social-Media-Persönlichkeiten an einem Ort aufeinandertreffen, dürfen Videos und Fotos für die Nachwelt (also zumindest für die nächsten 24 Stunden) nämlich nicht fehlen.

Schliesslich gilt: «Instagram it, or it didn't happen» (zu Deutsch: «Ist es nicht auf Instagram, ist es nicht passiert»)

Doch wer machte eigentlich die Nacht zum Tag? Die Insta-Storys der anwesenden Gäste verraten es. Wer der Party-Tiger des Abends war und wer sich lieber ins Bett verabschiedete, siehst du oben im Video.

