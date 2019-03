Fans können nicht fassen, dass Jasmin weiter ist

In einer TV-Show wie «Germany's next Topmodel» werden die Highs besonders high inszeniert und bei den Lows wird extra draufgehalten – letztlich steht und fällt jedes TV-Format mit den Quoten.

Mag sein, dass sich Wannabe-Mannequin Jasmin aka Joy also nicht immer so aneckend verhält, wie es den Anschein macht. Aber das, was von der 18-Jährigen und ihrer meist unterdurchschnittlichen Leistung gezeigt wird, steht im krassen Kontrast zu Model-Mama Heidi Klums (45) wöchentlicher Entscheidung, die Kellnerin in die nächste Runde mitzunehmen.

Das sehen auch die Zuschauer so, die ihrer Verwunderung über Jasmins Weiterkommen in der Folge vom Donnerstagabend auf Twitter freien Lauf lassen.

Heidi so: Jasmin dein Walk war sehr schlecht. Du hast diese Woche überhaupt keine Punkte bekommen. Dein Shooting war noch schlechter. Ich sehe keine Verbesserungen. Aber meine Liebe, auch du bist eine Runde weiter! Herzlichen Glückwünsch meine Jasmin! 🎊🎉 #GNTM — 𝖒𝖆𝖎𝖑𝖆 (@6zonee) March 14, 2019

#GNTM Jasmin:

-respektlos

-kann nicht modeln

-nervt

Heidi: Jaaaa also du bist so ein ungeschliffener Diamant und irgend wannmal in 1837291 Jahren schaffst du es bestimmt.Du bist weiter :) — Aisha Minaj💞 (@aixsxha) March 14, 2019

#HeidiKlum zu #Jasmin jetzt musst du aber mal wach werden. Die Zuschauer lieben dich. Für heute bist du erst mal weiter 🤑 #GNTM pic.twitter.com/OqHnl3jQ2A — Michael Schulz (@CargoFISMichel) March 14, 2019

Meine Mutter regt sich seeehr sehr selten bei #gntm über irgendwen auf. Über Jasmin beschwert sie sich jede Woche. — ❄ Queen Sparkle ❄ (@nikasparkle) March 14, 2019

Einige Twitterer mutmassen, dass Heidi Klum die Entscheidung über Jasmins Weiterkommen absichtlich an Gastjurorin Toni Garrn (26) abgetreten hat, damit sie nicht allein dafür verantwortlich ist. Passend dazu:

Heidi hat Toni doch 100 Dollar zugeschoben, damit Jasmin doch noch einen Punkt bekommt. #GNTM pic.twitter.com/0qvzNngu8B — Oops I twit it again 🌹📺👠 (@opsItwititagain) March 14, 2019

Im Trailer zur Folge vom kommenden Donnerstag wird übrigens angedeutet, dass Jasmin Heidi den Stinkefinger zeigen wird.

Did Jasmin just give Heidi the middle finger?! #GNTM pic.twitter.com/zFRR4RxIml — SC10 (@Love_Maca_Barb) March 14, 2019

Die Fans erinnern sich an Tessa Bergmeier (29) aus der vierten GNTM-Staffel, deren Mittelfinger-Geste bei der Jury verständlicherweise nicht sonderlich gut ankam:

Jasmin fliegt nächste Woche raus, denn wir wissen alle was beim letzten "Mittelfinger goes to Heidi" passiert ist. #gntm pic.twitter.com/SvaVYIiPGX — Cady Lin (@cady_lin) March 14, 2019

Auch andere Zuschauer prophezeien, dass die nächste Woche Jasmins letzte sein wird. Einige behaupten sogar, es sicher zu wissen:

Wenn man jetzt schon weiss, dass Jasmin nächste Woche von der Produktion rausgeschmissen wird. #GNTM pic.twitter.com/PgtaIQqnnv — Michelle (@_michelle1895_) March 14, 2019

Nächste Woche Knallt Jasmin Lena eine. So. Sie hat’s selbst letzte Woche auf Instagram gespoilert! #GNTM — Betti (@Fotofeee) March 14, 2019

Nun, das glauben wir natürlich erst, wenn wir nächste Woche erneut vor dem Bildschirm sitzen und ihn diesmal vielleicht beklatschen statt ihn wie bisher anzuschreien – ausser natürlich, du bist pro Jasmin, dann solltest du dir wohl ein paar Nastüechli bereitstellen.

Und einfach, damit es noch gesagt ist: Vielleicht steckt hinter Jasmin ja auch eine Schauspielerin, welche die Produktionsfirma engagiert hat, um das Drama in der 14. Staffel von «Germany's next Topmodel» zu befeuern. Wenn ja, dann ist diese Leistung oscarwürdig.



Neben Mittelfinger und angeblichen Handgreiflichkeiten dürfte auch das anstehende Nacktshooting für Jasmin-Aufreger sorgen. (Video: Glomex/Tamedia)





