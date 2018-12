Schweizer wird Zweiter bei «The Voice of Germany»

Um 23.30 Uhr war es soweit. Die TV-Show «The Voice of Germany» kürte ihren Gewinner. Mit über 50 Prozent der Stimmen holte Samuel Rösch den Sieg im Jahr 2018. Coach Michael Patrick Kelly holt sich bei seinem Coach-Debüt den Titel.



Damit ist klar: Die Schweiz gewinnt keinen Musik-Titel. Benjamin Dolic wird Zweiter. Seit mehr als einem Jahr lebt der gebürtige Slowene in Zuchwil. «Die Schweiz ist wunderschön und ich fühle mich hier sehr wohl», sagte Benjamin kürzlich im Gespräch mit 20 Minuten. Seine Freundin, Familie und Freunde aus Slowenien sind extra nach Deutschland angereist, um dem Finalisten vor Ort die Daumen zu drücken.

Der 21-Jährige performte mit den Superstars Olly Murs (34), Zara Larsson (21) und seinem Coach Yvonne Catterfeld (39). Für seinen Solo-Auftritt wählte Benjamin den Song «She’s Out of My Life» von Michael Jackson – seinem Idol.

Vier Singtalente kämpften um den Titel «The Voice of Germany» 2018. Rösch gewann den Titel überzeugend.





