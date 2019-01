Dackel hört auf «Harry Potter»-Zaubersprüche

Die meisten Hunde hören auf «Sitz!» und «Platz!» – Dackel Remus hört auf «Harry Potter»-Zaubersprüche. Der Vierbeiner ist der Schützling von Schauspielerin Anna Brisbin aus Los Angeles und diese ist nämlich ein waschechter Potterhead.

Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, beweist das Video, das Anna auf Social Media veröffentlicht hat. Darin ist zu sehen, wie der kleine Remus (natürlich in Gryffindor-Schuluniform) wedelnd die Befehle seines Frauchens ausführt.

oh, you trained your dog in German? coolcoolcool



i trained my dog in Harry Potter spells. pic.twitter.com/tBlRVTJ33Z