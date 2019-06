«Ich habe noch nie ein Bikini-Bild gepostet»

Am 20. Juni werden im Zürcher Volkshaus am Finale des Swiss Influencer Awards die besten und beliebtesten Influencer der Schweiz aus verschiedenen Bereichen mit Awards ausgezeichnet. Zu den nominierten Stars gehören unter anderem Comedian Zeki Bulgurcu (29), Beauty-Unternehmerin Raffa Zollo (25) aka Raffa's Plastic Life und Ski-Profi Wendy Holdener (26). Insgesamt gibt es acht Kategorien von Mode über Sport bis Familie.

Neben den berühmten Gesichtern haben auch drei (noch) unbekannte Mikroinfluencer die Chance auf eine Trophäe: Musikerin Anna Schmid (21), Snowboarder Marco Heiniger (21) und Selflove-Promoterin Fabienne Wernli (26) ziehen als Newcomer ins Rennen um den Sieg in der Kategorie Talents.

Vor dem Finale stellen wir dir die drei Insta-Frischlinge schon mal in der Bildstrecke oben vor. Dort verraten sie, was sie sich vom Sieg erhoffen und was auf Social Media für sie tabu ist.

