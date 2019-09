Am TalentScreen-Award bestimmst du die Sieger

Bereits zum zweiten Mal bekommen Schweizer Filmtalente die Chance, ihre Skills an den TalentScreen-Awards unter Beweis zu stellen. Vor zwei Wochen war Anmeldeschluss für die Teilnehmenden – am Samstag, 14. September, findet nun das grosse Finale im Zürcher Volkshaus statt.

Preise werden in vier verschiedenen Kategorien verliehen: In den Sparten «Short Movies» und «Acting» erhalten die Gewinner unter anderem ein Coaching im Wert von bis zu 3000 Franken. Die Siegerin oder der Sieger in der Kategorie «Music» darf gemeinsam mit dem professionellen Support des TalentScreen-Awards ein Musikvideo produzieren.

Und dem Erstplatzierten in der Kategorie «Social Hero» winkt die Chance, sein eigenes Web-Video-Format auf 20min.ch, der grössten Newsplattform des Landes, präsentieren zu können.

Applaudieren und küren

Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenlos. Türöffnung ist um 16.30 Uhr, die Show dauert von 18 bis 21 Uhr.

Und: Als Event-Besucher entscheidest du über die Sieger mit – es gewinnen nämlich diejenigen Teilnehmer, die den lautesten Applaus für ihre Projekte erhalten.

