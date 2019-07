Die Tangas blitzen wieder auf

Jahrzehnte lang galt es als absolutes Fashion-No-go, wenn der String aus der Hose herausschaute – doch die Moderegeln werden gerade neu geschrieben.

Nachdem US-Model Bella Hadid (22) Mitte Juni für Versace mit einem String-Blitzer über den Catwalk schritt, scheint der Trend nun auch bei anderen Stars angekommen zu sein: Kylie Jenner (21), Hailey Bieber (22) oder Bella Thorne (21) lassen ihre Unterhosen nämlich gerade ungeniert aus der Kleidung hervorschauen.

Britney Spears machte es vor

Kombiniert wird der Tanga-Style mit tiefsitzenden Jogginghosen oder Jeans, wie die Stars in ihren Instagram-Schnappschüssen zeigen. Erfinderinnen des Looks sind sie damit aber nicht: Bereits in den später 90er- und frühen 2000er-Jahren liessen die Promis – wie Britney Spears, Gwen Stefanie oder Paris Hilton – die Unterhosen gekonnt hervorblitzen.

Damit zeigt sich wieder einmal, dass sich Mode-Trends wiederholen. Ob die Rückkehr der einstigen Modesünde auch bald auf den Schweizer Strassen Einzug hält?

