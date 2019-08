Die VSCO-Girls erobern Social Media

Was ist ein VSCO-Girl?

Was ist VSCO? VSCO ist eine Fotobearbeitungs-App für Smartphones, die vor allem durch ihre viele Filter bekannt wurde. Die App kann man aber auch als Plattform nutzen: Bearbeitete Fotos kann man in seinem Profil veröffentlichen – und sich so auch die VSCO-Feeds anderer ansehen.

Auf Social Media hat sich in den vergangenen Monaten eine neue Kategorie von Selfie-Knipsern etabliert: Die VSCO-Girls (ausgesprochen wirds so: Visco). Sie kleiden sich im lässigen 90er-Beach-Look, trinken ihr Wasser umweltbewusst aus eigenen wieder auffüllbaren Flaschen und durch Metall-Strohhalmen und tragen ihre Haare unkompliziert offen oder mit einem Scrunchie (dem voluminösen Haargummi) zusammengebunden.

Ihren lockeren Lifestyle inszenieren die Mädchen mit ästhetisch in Szene gesetzten Schnappschüssen auf Social Media. Und: Sie bearbeiten ihre Bilder mit Filtern der Bildbearbeitungs-App VSCO – woher auch ihr Übername stammt. Auf Instagram gibt es inzwischen 1,2 Millionen Beiträge unter dem Hashtag #VSCOGirl.

Wer ist der Star der VSCO-Girls?

Als Vorzeige-VSCO-Girl gilt US-Youtuberin und Influencerin Emma Chamberlain (18). Auf Instagram hat sie knapp acht Millionen Abonnenten – und sie hat sogar eine eigene Klamottenlinie.

Auffallend: Während sich Social-Media-Trends immer wieder nur in der virtuellen Welt abspielen, trifft man die Looks der VSCO-Girls tatsächlich auch im Alltag auf der Strasse an.



Im Video zeigt Youtuberin Mai Pham, wie du den VSCO-Look (und Insta-Feed) hinkriegst. (Video: Youtube maiphammy)

Was mögen die VSCO-Girls?

Die VSCO-Mädchen lieben gemäss ihren Insta-Profilen einige spezifische Marken: Ihre Schuhe kaufen sie am liebsten bei Vans und Birkenstock, Crop-Tops und hüfthohen Jeans bei Brandy Melville. Wenn es um Rucksäcke geht, greifen sie zum Fjällräven – vorzugsweise in pastellpink oder babyblau.

Ihre bevorzugte Marke für Trinkflaschen ist Hydro Flask. Ausserdem scheinen sie auch Skateboards zu mögen: Im Insta-Feed eines echten VSCO-Girls ist mindestens ein farbiges Pennyboard Pflicht.

Schmücken tun sich die Mädchen mit Muschelketten, farbigen Freundschaftsbändeli und den schon erwähnten Scrunchies. Hier sind sie nicht wählerisch: Solange die Accessoires bunt sind und süss aussehen, spielt der Brand keine Rolle.

Woher stammen die VSCO-Girls?

«Das VSCO-Girl ist das Tumblr-Girl von 2019» schreibt Urban Dictionary als Definition des Begriffs. Die Mädchen sind also keine neue Erscheinung: Immer wieder kommt es vor, dass Leute, die online dieselben Looks und den gleichen Lifestyle präsentieren, Übernamen bekommen und zum viralen Trend werden.

2014 waren die Tumblr-Girls auf dominant (sie stylten sich im Emo-Look), etwas später kamen die sogenannten Insta Baddies (Kylie Jenner gilt da als Vorbild). Beim neusten Trend spielt die Bildbearbeitungs-App VSCO eine massgebliche Rolle: Erst benutzten einige User die gleichen Filter, um ihren Bildern einen rosigen Beach-Ton zu verleihen. Später haben sich auch die Inhalte der geposteten Fotos angepasst.

Haben die VSCO-Girls eine Message?

Jein. Auf den Plattformen geht es vor allem um die visuelle Inszenierung der Looks und des Lifestyles. In den Captions zu den Bildern stehen dann auch meistens keine tiefgründigen Gedanken und Fragen.

Und auch wenn es auf Social Media um Oberflächliches und Selbstdarstellung geht, so kann der natürlichere Look der VSCO-Girls durchaus als Antwort auf die üppige Kardashian-Jenner-Optik gesehen werden.

Was ist mit den Boys?

Der Begriff VSCO-Boys hat sich bis jetzt noch nicht etabliert – die Kleider eines klassischen VSCO-Girls werden nun mal meist von Frauen getragen. Bei den Männern gibt es dafür die eBoys: Sie zeichnen sich durch ihren emohaften Skaterstyle aus.

eBoys tragen Caps und Beanies, haben meistens Ohrringe, tragen schwarzen Nagellack und präsentieren ihre Looks auf Social Media mit ernsten Gesichtern – anzutreffen sind sie auf Tiktok oder Instagram.

Und was denkt Twitter über die VSCO-Girls?

Zu den VSCO-Girls hat Twitter natürlich die geballte Ladung Memes parat – nicht alle User scheinen die Mädchen ernst zu nehmen.

So reagieren VSCO-Girls gemäss diesem User, wenn sie «ihr Haargummi und ihre Hydro-Flasche bei ihrem eBoy-Freund vergessen haben».

when VSCO girls forget their hydro and scrunchies at their E-Boy boyfriend Chad's house 🙈 pic.twitter.com/tAiVr6d5Y3 — IG: ianfmartinez (@ianfmartinez) August 9, 2019

Dieser User hier fasste gleich alle VSCO-Girls-Klischees in einem Video zusammen.

«Wenn 12- bis 15-jährige VSCO-Girls Kaffee runterwürgen, nur weil Emma Chamberlain es tut.»

12-15 year old vsco girls forcing themselves to drink philz iced coffee only because emma chamberlain drinks it pic.twitter.com/PGaRJ4HsGW — maria (@keerydaya) August 10, 2019

So spazieren VSCO-Girls gemäss diesem User ins Schulzimmer.

no one:



vsco girls walking into class: pic.twitter.com/THvrdON8oB — ً kei (@letarager) August 8, 2019

Und so würde übrigens US-Sänger Shawn Mendes (21) als VSCO-Girl aussehen.

(mim)