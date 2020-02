Bloggerin stirbt mit 29 und hinterlässt Sohn (4)

Bis zum Schluss hatte Mia de Vries gegen den Brustkrebs gekämpft. Nun ist die deutsche Bloggerin in der Nacht auf Sonntag im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Dies teilt de Vries' Ehemann Michael am Sonntag auf seiner Instagram-Seite mit. «Heute Nacht, etwa 0.33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin friedlich eingeschlafen.»

Vor rund drei Jahren wurde bei de Vries Brustkrebs diagnostiziert. Die folgende Chemotherapie brachte keine Besserung: Es bildeten sich im Hirn, in der Wirbelsäule und in der Leber Metastasen. Ihren langen Leidensweg dokumentierte de Vries zuletzt für über 200'000 Follower auf Instagram.

Von Followern verabschiedet

«Sie wollte uns alle, die sie unendlich lieben, niemals verlassen und dafür hat sie gekämpft bis zur letzten Sekunde», versichert de Vries' Ehemann im Abschiedspost. Und hält fest: «Wann immer wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten von warmen Licht geküsst werden, werden wir an sie denken und lächeln.»

Bereits Anfang Februar teilte de Vries ihren Unterstützern mit, dass sie nicht mehr lange zu leben habe. Sie erklärte ihren Followern in einem emotionalen Eintrag, dass dies ihr «letzter ‹richtiger› Post mit tatsächlichem Inhalt» sein werde und verabschiedete sich.

«Versprochen, das Leben zu geniessen»

In seinem emotionalen Post, in dem er den Tod seiner Frau bekannt gibt, teilt Michael auch die Reaktion des gemeinsamen Sohnes Levi. «Papa, sterben heisst ‹Nicht wiederkommen› oder?», habe der vierjährige Bub am Sonntagmorgen nach dem Aufwachen gefragt.

«Da kann man noch so sehr versuchen, vor seinem Jungen stark zu sein, das war zu viel», gibt der Witwer zu. Er werde mit Levi nun all die Dinge unternehmen, die seiner Frau aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr möglich gewesen sind. «Wir haben Mia versprochen, das Leben zu geniessen.»

(anh)