Zwei Bündner wollen das Fyre Festival kopieren

Nächsten Winter soll sich St. Moritz für drei Tage in eine Festival-Location verwandeln: mit 5000 Besuchern, bekannten EDM-DJs und den grössten Schweizer Influencern.

Veranstalter sind die Einheimischen Loris Moser (21) und Quirin Hasler (19). Die Wirtschaftsstudenten haben bereits Erfahrung mit der Planung von Partys: Mit ihrem Partylabel No Tomorrow haben sie nach eigener Aussage schon 30 Events organisiert – unter anderem waren sie 2018 mit einem eigenen Lovemobile an der Street Parade in Zürich unterwegs.

Das geplante No Tomorrow Festival wird ihre bisher grösste Veranstaltung sein. Hier verraten sie, was sie vom desaströsen Fyre Festival abschauen – und wie sie es besser machen wollen.

Die Idee

«Wir sind beide in St. Moritz aufgewachsen und kennen das Potenzial des Dorfes als Feriendestination», sagt Loris Moser. Jedoch gebe es in St. Moritz ein kleines Angebot an Konzerten, Events und Partys, so der 21-Jährige. Das wollen sie ändern.

Die Partyplaner haben ein grosses Ziel, wie Quirin sagt: «St. Moritz soll auch für junge Menschen wieder attraktiver werden. Das Festival soll frischen Wind ins Dorf bringen.»

Das Festival

Bezüglich der Headliner-Acts, die auftreten sollen, halten sich die Organisatoren bedeckt. Es sei noch nichts definitiv, aber «die Besten der besten DJs aus der EDM-Szene» stehen auf der Wunschliste. «Wir sind bereits mit verschiedenen Agenturen in Kontakt.»

Neben der Musik sollen auch Aktivitäten wie Quadfahren, Skifahren und Paragliding zu den Festivaltickets angeboten werden.

Die Strategie

Um das Festival bekannt zu machen, arbeiten die Veranstalter eng mit verschiedenen Social-Media-Grössen der Schweiz zusammen: «Wir haben gerade den Intro-Film für das Festival gedreht, da waren bereits acht grosse Schweizer Influencer dabei», so Loris.

Laut Quirin werden sie bis im September insgesamt 400 kleine und grosse Influencer im Team haben, die dann im Oktober die News vom Festival verkünden werden. «Von den grossen Schweizer Influencern sind unter anderem Zoë Pastelle, Deborah Gabriella oder Sylwina dabei.»

Die Inspiration

Gemäss Loris werden sie dank ihrer «intensiven Social-Media-Marketing-Strategie» 24 Stunden nach der Verkündigung des Festivals im Oktober durch die Influencer «ungefähr sechs Millionen Menschen erreichen». Beeindruckende Zahlen für eine Veranstaltung, die noch in den Kinderschuhen steckt.

Diese Marketingstrategie haben sich die Studenten vom berüchtigten Fyre Festival abgeschaut, wie sie sagen. Mit Models, weltbekannten DJs und aufwendig gedrehten Intro-Filmen generierte das Fyre Festival vor zwei Jahren in kurzer Zeit auf Social Media weltweit enorme Aufmerksamkeit.

Doch: Als die Festivalbesucher an der Location eintrafen, fanden sie statt des versprochenen Luxus provisorische Zeltlager vor, die Infrastruktur fehlte komplett. Ebenso: die angekündigten Acts. Wie wollen die beiden Bündner verhindern, dass ihnen das Gleiche passiert?

«Wir haben schon vor einem halben Jahr mit der Planung angefangen. Bis im Oktober, wenn wir das Festival offiziell verkünden werden, wird schon alles fertig organisiert sein», erklärt Quirin. Beim Marketing schauen sie sich zwar was beim Fyre Festival ab, ansonsten würden sie sich abgrenzen. Der Meinung ist auch Loris: «Wir begehen nicht die gleichen Fehler.»

Die Finanzierung

Und wie finanzieren zwei Studenten ein solches Festival? «Wie jedes andere Festival sind wir auf Sponsoren angewiesen – und auch auf die Einheimischen von Sankt Moritz», erklärt Loris. Auch Gemeindepräsident Christian Jott Jenny würde bei der Planung hinter ihnen stehen und «sie sehr pushen».

Gemäss Quirin konnten sie so bereits einige Gönner ins Boot holen: «Die St. Moritzer Bergbahnen, die Gemeinde selbst sowie verschiedene lokale Sponsoren sind dabei.»

Die Ticketpreise sollen erschwinglich bleiben: «Das 3-Tage-Ticket wird um die 200 Franken kosten. Wir möchten eine junge Zielgruppe ansprechen, deswegen wollen wir ein cooles und preiswertes Lifestyle-Festival bieten.» Damit wollen sie auch vom Ruf wegkommen, dass St. Moritz ein Ort für die Schönen und Reichen sei.

