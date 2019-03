So viel kosten die Outfits der Nati-Stars

Man-City-Profi Leroy Sané (23) präsentierte sich am Montag beim Zusammenzug der deutschen Nationalmannschaft in einem Designer-Outfit, das gegen 30'000 Franken kostet – und sorgte damit international für Schlagzeilen. Auch die Schweizer Nati hat sich vor dem EM-Qualispielen in Zürich versammelt.

Umfrage Gibst du viel Geld für Kleidungsstücke aus? Ja. In meinem Kleiderschrank hängen überwiegend Designerteile.

Ein paar wenige Male habe ich mir schon ziemlich teure Designerstücke geleistet. Dafür habe ich extra gespart.

Nein, schliesslich erfüllen auch günstige Klamotten ihren Zweck.

Ich würde mir ja gerne ein paar Markenklamotten leisten. Leider lässt das mein Kontostand aber nicht zu.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Verprassen auch unsere Nati-Spieler grosse Teile ihres grossen Salärs für Luxuskleider? 20 Minuten hat die privaten Outfits unserer Fussballstars bei der Ankunft im Trainingslager unter die Mode-Lupe genommen. Das Ergebnis: Im Vergleich zu Sané zeigen sich unsere Fussball-Helden etwas bescheidener.

Einige geben für ihre Looks dennoch mehrere Tausend Franken aus. Wer was trägt und wie viel dafür bezahlt hat, erfährst du in der Bildstrecke.

(mim)