Die Zukunft Galliens ist jung und weiblich

Asterix und Obelix sind zurück in einem brandneuen Abenteuer. Am Donnerstag ist «Die Tochter des Vercingetorix» erschienen – und diesmal steht eine geheimnisvolle junge Frau im Mittelpunkt. Adrenaline, so der Name der Titelheldin, ist die Tochter des grossen Gallier-Häuptlings.

Die tapfere junge Frau taucht in Begleitung zweier Arverner-Häuptlinge im Dorf der unbeugsamen Gallier auf. Ihre Ankunft versetzt die Dorfbewohner in helle Aufregung. Adrenaline ist auf der Flucht vor Julius Cäsar, der sie gerne zur Römerin umerziehen möchte. Doch mal wieder hat der die Rechnung ohne die Gallier und insbesondere die gallische Jugend gemacht, die ihm erbittert Widerstand leistet.

Frauen und Jugendliche stehen im Vordergrund

«Wir wollten uns stärker auf weibliche Figuren konzentrieren. Und bislang spielten Jugendliche in der Asterix-Reihe keine allzu grosse Rolle», sagen die Autoren.

Diesmal ist es anders: So muss sich etwa Obelix kritische Sprüche von der Dorfjugend gefallen lassen. «Hinkelstein und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems», rüpelt ihm Selfix, der Sohn des Dorfschmieds, entgegen. Und als der Fischhändlersohn Aspix Andeutungen über den möglichen Zusammenhang von Zaubertrank und Fettleibigkeit macht, ist beim gutmütigen Dickerchen endgültig Schluss mit lustig.

Nach insgesamt 37 Alben müsse man Themen und Figuren finden, die von den Schöpfern der Serie bisher wenig behandelt worden sind. Nur so schaffe man Raum für neue Ideen und bringe frischen Wind rein, behaupten die Autoren.

«Die Tochter des Vercingetorix» ist der vierte Band aus der Feder der Franzosen Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen). Sie hatten vor genau sechs Jahren mit «Asterix bei den Pikten» das Erbe des Zeichners und Autoren Albert Uderzo angetreten. Der legendäre ursprüngliche «Asterix»-Texter René Goscinny war bereits 1977 gestorben.

Die Comic-Reihe hat in Frankreich in wenigen Tagen ihren 60. Geburtstag.

(kle/sda)