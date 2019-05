Erkennst du, welcher Look zu welchem Motto gehört?

Wie jedes Jahr lädt US-«Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour (69) am ersten Montag im Mai zur legendären Met Gala in New York. Die Benefizveranstaltung gilt als das extravaganteste Schaulaufen des Jahres: Ein Motto gibt stets vor, wie sich die berühmten Gäste zu kleiden haben.

Das Motto der Met Gala 2019

«Camp: Notes on Fashion» lautet das Thema, an dem sich die Outfits der Met-Gala-Gäste dieses Jahr orientieren sollen. Das Motto basiert auf dem Aufsatz «Notes on Camp» der Autorin Susan Sontag aus dem Jahr 1964. Es dürfen somit ausgefallene und schrille Looks erwartet werden: «Camp» steht für übertriebene und künstliche Ästhetik, die insbesondere in der Populärkultur ihren Ursprung findet.

Die 71. Met Gala steht ganz unter dem Zeichen von «Camp: Notes on Fashion». Bevor die Fotos vom diesjährigen roten Teppich eintreffen, blicken wir jedoch auf vergangene Looks: Errätst du, welche Mottos Inspiration für die abgebildeten Outfits waren?

(anh)