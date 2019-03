Eklat um GNTM-Jasmin nach Prügel-Attacke

Beim Dreh der heutigen Sendung von «Germany's next Topmodel» artete eine harmlose Zickerei in eine handgreifliche Attacke aus: Kandidatin Jasmin (18) schlug ihrer Konkurrentin Lena (17) vor dem Entscheidungswalk ins Gesicht, zog sie an den Haaren und riss ihr dabei sogar mehrere Extensions aus.

Umfrage Denkst du, die Schläge werden heute in der Sendung zu sehen sein? Ja, bestimmt. Schliesslich gehts um die Einschaltquoten.

Nein, das kann sich Prosieben nicht erlauben.

Ich bin mir nicht sicher.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Lena, die jüngste Kandidatin der diesjährigen Staffel, geht nach der Attacke nun rechtlich gegen ihre Angreiferin vor: Ihr Anwalt Christian Nohr hat am vergangenen Montag bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen die Schlägerin Jasmin und das Prosieben-Kamerateam eingereicht.

«Das Kamerateam hat einfach weitergefilmt»

«Sie steht als Minderjährige während der Dreharbeiten in der Obhut des Senders und wurde dabei Opfer einer Schlägerei», erklärte ihr Anwalt gegenüber der «Bild»-Zeitung. Statt Lena zu helfen, habe das Kamerateam einfach weitergefilmt und somit seine Fürsorgepflicht für die Kandidatin verletzt. Die Attacke hätte zwei bis drei Minuten gedauert.

Letzten Endes würde der gefilmte Angriff auch Lenas Marktwert als Model beeinträchtigen, befürchtet Nohr. Mit einer Unterlassungserklärung wollten Lena und ihr Anwalt schon letzte Woche verhindern, dass vom Streit berichtet wird. Im Trailer der letzten Sendung wurden dennoch erste Ausschnitte des Eklats gezeigt.

Und offenbar ist noch mehr vorgefallen: «Wenn es nur ein Klaps oder eine Schelle gewesen wäre, hätten wir sicher nicht Anzeige erstattet», sagte der Anwalt zu Promiflash.de.

Prosieben bezieht Stellung

Prosieben widerspricht den Behauptungen von Nohr. Gegenüber «Bild» erklären die Verantwortlichen, dass «die anderen Mädchen Lena nach drei Sekunden geholfen haben und 5,5 Sekunden später eine Aufnahmeleiterin da war und die Situation unter Kontrolle brachte».

Auch würde Prosieben alles, was passiert, immer mit der grösstmöglichen Sorgfaltspflicht gegenüber allen Beteiligten erzählen.

Jasmin plaudert im Live-Stream über die Attacke

Täterin Jasmin, die in den bisherigen Folgen mit ihrem rüpelhaften Verhalten aufgefallen war, hat sich vor einer Woche auf Instagram in einem Live-Stream zur Attacke geäussert: «Ich habe Lena eine geklatscht. Sie war frech. Und ich schlage niemanden ohne Grund, ich schlage auch nicht gern.» Danach brach sie in Gelächter aus.

Obwohl sie mit dieser Aussage schon ihre Schweigepflicht gegenüber Prosieben gebrochen hatte, legte sie nach und erzählte ihren Followern, dass Heidi sie nach dem Angriff aus der Sendung geschmissen habe. Im Livestream bezeichnete sie diesen Entscheid als «richtig unprofessionell». Die Aufnahmen sind inzwischen gelöscht.

Ob die ausgeteilten Schläge diesen Donnerstag in der Sendung zu sehen sind, ist noch nicht klar. Gemäss «Bild» soll die explizite Szene nicht ausgestrahlt werden, wohl aber der Ärger drumherum.

Einen ersten Ausschnitt des eskalierenden Streits siehst du im Video.

(mim)