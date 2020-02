Jetzt geht die Wendler-Challenge viral

Vergangene Woche überraschte Laura Müller (19) ihren Freund Michael Wendler (47) in ihrem Zuhause in Miami mit einem nagelneuen Truck der Marke RAM. Die emotionale Übergabe des riesigen Autos filmte die 19-Järhige mit ihrem Handy und veröffentlichte sie anschliessend auf Instagram.

Umfrage Wie findest du Lauras Geschenk an den Wendler? Mega herzig! Ich würde mich total freuen.

Naja, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber das muss sie ja selber wissen.

Bescheuert! Sie soll das Geld lieber sparen, statt es gleich für Michael aus dem Fenster zu werfen.



Die kitschige Story, in der Laura zu Wendler gleich mehrere Male «Baby, isch liebe disch so sehr!» ruft, hat sich in die Köpfe ihrer 776'000 Follower eingebrannt. Und: Auch der deutsche Komiker Oliver Pocher (41) hat von der Story Wind bekommen und eine Parodie von der Szene veröffentlicht. Diese hat sogar eine neue Viral-Challenge ausgelöst.

Oliver Pocher erstellte eine Parodie mit Frau Amira

Gemeinsam mit seiner Frau Amira (27) hat Pocher die Szene der Truck-Übergabe nachgestellt – statt eines Autos bekam Pocher aber eine pink-weisses Plastik-Barbie-Auto geschenkt.

Zahlreiche Social-Media-User interpretieren seither unter dem Hashtag #WendlerChallenge die von Laura gefilmte Szene der Übergabe neu. Natürlich mit ganz viel Kitsch und Selbst-Inszenierung.

So zum Beispiel Insta-Userin @moipetitworld. In dem von ihr veröffentlichten Video ruft sie zu ihrem Freund «Schatzi, guck mal, isch liebe disch» und streckt ihm mit den Worten «das hast du dir schon immer gewünscht» eine Rolle Klo-Papier entgegen – im gleichen Stil, wie es Laura in ihrer Story mit dem Autoschlüssel des neuen Trucks getan hat.

