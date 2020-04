Joe Exotics Song «I Saw A Tiger» wird zum Hit

Die Doku-Serie «Tiger King» ist zurzeit wohl eine der beliebtesten Serien auf der Streaming-Plattform Netflix. Jetzt feiert auch noch die Musik des Hauptprotagonisten Joe Exotic (57) Erfolge.

Sein Song «I Saw A Tiger», den der US-Amerikaner in einer Episode performt, wurde am 30. März auf Spotify hochgeladen und hat mittlerweile schon mehr als 750'000 Streams erzielt.

Das Lied wurde bereits 2013 veröffentlicht. Ein Spotify-Vertreter erklärte gegenüber «Cnet», dass es nun zur Musikplattform hinzugefügt wurde, nachdem Fans dies gefordert hatten.

Er hat die Lieder nicht selbst gesungen

Seit Anfang April hat die schmalzige Country-Ballade des Tierpflegers und selbst ernannten Politikers auch ein Musik-Video. Es wurde auf Youtube bereits über 1,5 Millionen Mal angeschaut.

Hier kannst du dir das Video anschauen:



Obwohl Exotic keines der Lieder selbst eingesungen oder geschrieben hat, wird er als Interpret aufgelistet. Eigentlich ist «I Saw A Tiger» aber das Werk des Duos The Clinton Johnson Band. Exotic steuerte lediglich Background-Vocals bei.

Der «Tiger King»-Star und The Clinton Johnson Band haben noch drei weitere Songs zusammen aufgenommen. Darunter «Here Kitty Kitty» und «Because You Love Me», bei denen Exotic sogar als Co-Songwriter aufgelistet ist.

In Dänemark gibt es die meisten Fans

In Dänemark scheinen die Leute von Joseph Allen Maldonado-Passage, wie Exotic bürgerlich heisst, besonders angetan zu sein. Das Land hat den Song pro Kopf am meisten gestreamt. Gefolgt von Grossbritannien, Irland, Island, Norwegen, Neuseeland, Australien, Schweden, USA und schliesslich Kanada.

Die absoluten Zahlen sind in den USA jedoch am höchsten. Dort finden sich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens im US-Bundesstaat North Dakota. Die Zahlen von Spotify zeigen ausserdem, dass 25- bis 29-Jährige Joe Exotics Lieder besonders oft hören.

Streaming-Rekorde

Laut «Variety» wurde «Grosskatzen und ihre Raubtiere», wie die Serie auf Deutsch heisst, innerhalb von zehn Tagen allein in den USA mehr als 34 Millionen Mal gestreamt. Das ist fast gleich oft wie die dritte Staffel der Erfolgsserie «Stranger Things». Diese Angaben sind ohne Gewähr, da Netflix keine eigenen Streaming-Zahlen veröffentlicht.

