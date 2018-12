Rätsel um plötzlichen Tod von Kultmoderatorin

Über drei Jahrzehnte arbeitete Stefanie Tücking beim deutschen SWR, in den späten 80er-Jahren genoss sie als Moderatorin der Chart-Show «Formel Eins» gar Kultstatus. Jetzt ist Tücking mit nur 56 Jahren gestorben.

Radio SWR 3, bei dem sie noch am Freitagabend zu hören war, teilte die Nachricht auf Twitter mit.

Das ist eine traurige Nachricht für uns hier bei SWR3. Steffi Tücking ist am 1. Dezember unerwartet im Alter von 56 Jahren gestorben. Steffi gehörte seit 30 Jahren zum festen Team von SWR3. Wir sind sprachlos und unendlich traurig.https://t.co/n2x0GwcFDR pic.twitter.com/tDHGnsy1jG — SWR3 (@swr3) December 1, 2018

«Der Wecker hörte nicht auf zu klingeln»

Über die Gründe ihres Todes war zunächst nichts bekannt. Am Sonntagabend meldete sich ihre Familie in der «Bild»-Zeitung zu Wort. Eine Freundin habe den leblosen Körper der Moderatorin am Samstagmorgen gefunden: «Der Wecker hatte geklingelt und hörte nicht auf. Die Freundin ging zu ihr, schüttelte Stefanie. Als die sich nicht bewegte, rief sie den Notarzt.»

Wie die Zeitung weiter weiss, habe die Moderatorin das Adventwochenende mit zwei Bekannten verbringen wollen. Am Freitagabend gab sie im Radio noch Buchtipps, am Samstag um 12 Uhr hätte sie wieder im Einsatz stehen sollen.

Der Sender hat eine Trauerwebsite eingerichtet, auf der sich Fans von der beliebten Moderatorin verabschieden können.

(bla)