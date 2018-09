So sieht also der Penis von Batman aus

Keine Grenzen und keine Zensur – unter diesem Credo steht die neue «Black Label»-Linie von DC Comics. Das Ziel der Reihe ist erwachsene Unterhaltung. Also Geschichten, die reifer und düsterer sind als die anderer DC-Comics – auch visuell.

Umfrage Wolltest du überhaupt wissen, wie Batmans Penis aussieht? Natürlich. Es wäre seltsam, wenn man das nicht wissen wollen würde.

Ich wusste nicht, dass ich es wissen will, bis ich ihn gesehen habe. Jetzt weiss ich, dass ich es wissen wollte.

Nicht unbedingt. Aber ich bereue es nicht, diese Story angeklickt zu haben.

Nein. Und jetzt habt ihr meine Kindheit zerstört. Schönen Dank auch. Also mir selbst. Es war ja meine Entscheidung, den Artikel zu lesen. Verdammt.

Wer ist Penis und was ist ein Batman?



Dieser Freipass für explizitere Illustrationen schliesst auch Nacktheit ein, und diese feiert denn – natürlich – auch gleich ihre Premiere im ersten «Black Label»-Heft. In Teil eins der «Batman: Damned»-Trilogie lässt der Titelheld alle Hüllen fallen und versteckt sich danach (anders als sonst bei seiner Arbeit) nicht im Schatten.

Was es zwischen den Beinen des Dark Knight zu sehen gibt, zeigen wir oben im Video.

Und hier unten liefern wir einen kleinen Twitter-Reaktionen-Querschnitt zu dieser grossen Enthüllung:

«Ich kann nicht fassen, dass der Ausdruck ‹Batman Penis› nun für immer Teil meines Suchverlaufes ist.»



I can't believe the phrase "Batman penis" will be in my search history forever. — HAUNTED PLAYSTATION MINI (@YSSMAN) September 19, 2018

«Batmans Besessenheit von teuren Autos macht so viel mehr Sinn, nachdem ich gesehen habe, womit er arbeitet.»



Batman's obsession with expensive cars makes SO much more sense now that I've seen what he's working with. — Allie Goertz (@AllieGoertz) September 19, 2018

«Stellt euch mal die Verantwortung vor, die man als erster Künstler trägt, der offiziell Batmans Penis malen soll.»



imagine the responsibility of being the first artist to OFFICIALLY draw batman's penis — Sonia (@Sonia_P_L) September 19, 2018

«Wer hat ihn als ‹Batmans Penis› bezeichnet, statt ihn ‹Lil Wayne› zu nennen?» (Wer nicht steigt: Batman ist das Alter Ego von Bruce Wayne.)



Who called it "Batman's penis" and not Lil' Wayne — Charlotte Ariel Finn (@CharlotteBeyond) September 20, 2018

«Ich habe Batmans Pimmel gesehen.»



I've seen Batman's dick pic.twitter.com/zWJ5wk5zt8 — 🕸🎃 spooky ren 🎃🕸 bts in october (@pirateeangel) September 20, 2018

«Im Leben jedes Fans kommt irgendwann der Punkt, an dem er sich fragt, wie wohl Batmans Penis aussieht. Und nun haben die Leute von DC das endlich möglich gemacht. Sie haben das getan, weil sie keine Feiglinge wie Marvel sind. #zeigtunsdasdingdeshulk»



There comes a point in every Batman fan's life where they've wondered what his penis looks like. And now DC have finally made that happen, they have done this because they aren't cowards, like Marvel. #showusthehulksdinger — 𝐮𝐧𝐛𝐢𝐥𝐥𝐲𝐤𝐞𝐚𝐛𝐚𝐛𝐥𝐞 (@billykeable) September 20, 2018

