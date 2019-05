Jessie J trägt High-Waist-Jeans wegen Tattoo-Panne

«Ja, mein Tattoo ist falsch geschrieben. Und ja, der Spruch stammt aus den Lyrics von meinem eigenen Song », schreibt die britische Sängerin Jessie J (31) zu einem Foto, das sie am Mittwoch auf Instagram mit ihren 8,1 Millionen Followern geteilt hat.

Auf dem Schnappschuss zeigt sich die Musikerin in einem Bikini am Strand. Ebenfalls gut erkennbar: ihr Tattoo. Ein schwarzer Schriftzug, der eigentlich sagen sollte «Verliere dich nicht in der Trübung der Sterne» – eine Textzeile aus ihrem Song «Who You Are».

Aufgrund eines Rechtschreibfehlers hat das Tattoo aber seine ursprüngliche Bedeutung verloren: Die heute 31-Jährige liess sich nämlich das englische Wort «loose» (zu Deutsch: «locker») statt «lose» (zu Deutsch: «verlieren») permanent auf die Hüfte stechen. Somit bedeutet der Schriftzug nun: «Lockere dich nicht in der Trübung der Sterne.»

Um den Tattoo-Fehler zu überdecken, trägt Jessi J ihre Hosen und Röcke hauptsächlich hüfthoch, wie sie verrät. Dennoch scheint sie das Missgeschick mit Humor zu nehmen: «Ja, mein Tattoo ist falsch geschrieben. Und ja, ich habe kleine Brüste. Verschwendet nicht eure Zeit damit, mich darauf hinzuweisen. Ich sehe es selbst jeden Tag.»

Die Britin ist allerdings nicht der einzige Star, dem ein Tattoo misslungen ist. Auch Superstar Rihanna (31) oder Ex-One-Direction-Star Harry Styles (25) verewigten Rechtschreibfehler auf ihrer Haut.

Wie die Tattoo-Fails anderer Berühmtheiten aussehen, siehst du im Video.

