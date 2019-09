Youtube macht seinen Creators das Leben schwer

Ähnlich wie auf Instagram und Twitter gibt es auch auf Youtube einen Verifizierungshaken, durch den bestimmte Kanäle als real und relevant markiert werden. Bislang stand die Bewerbung um die beliebte Verifizierung jedem Creator, der über 100'000 Abonnenten verfügt, offen. Doch dies ändert sich nun.

Wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab, wird das Programm zurzeit überarbeitet. Ab Ende Oktober soll der Haken insbesondere auf Stars und Marken aufmerksam machen, denn die Prominenz ausserhalb der Plattform wird im neuen Verifizierungsprozess eine tragende Rolle spielen.

Vielen soll der Status entzogen werden

«Youtube ist mittlerweile so komplex, dass wir einen neuen Weg brauchen, um den Usern die Suche nach offiziellen Kanälen zu erleichtern», wird die Entscheidung in einem Blogpost erklärt.

Additional clarification:

✔️No one lost a verification badge today–If you received an email that your channel will no longer be verified, this was just an advanced notice & you can appeal

✔️The checkmark has never appeared on YouTube mobile channel pages (this will be added soon) https://t.co/vv64ClfuBx