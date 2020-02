«Ich bin absolut vom Trainer überzeugt»

Der FCB schafft die Hürde Sechzehntelfinal und steht in der nächsten Runde der Europa League. Ausser dem FC Basel konnte keine andere Mannschaft aus der Super League auf dem internationalen Parkett solche Erfolge feiern. Seit 2010 zog Rotblau in Champions und Europa League nunmehr insgesamt siebenmal mindestens in die Achtelfinals ein.

Fabian Frei, mit dem komfortablen Polster im Hinspiel schien der FCB die nächste Runde locker geschafft zu haben. Apoel erwies sich nicht als der erwartet grosse Widersacher, oder?

Selbst wenn du das Hinspiel 3:0 gewinnst, sagen die Leute noch: Achtung, es kann immer noch was passieren. Aber wir haben im Rückspiel nichts anbrennen lassen. Wir wussten auch: Achtung, wenn wir dumm spielen und einfache Fehler machen, kann im Fussball immer etwas passieren. Es ist nichts passiert. Der Abend war tipptopp.

Wie ordnen Sie diesen Einzug in den Achtelfinal ein?

Sehr hoch, weil es noch nicht so häufig in der Schweizer Clubgeschichte vorkam. Dabei spielt es keine Rolle, wen wir auf diesem Weg eliminiert haben. Ich weiss noch genau, wer die Gegner bis in den Halbfinal (Sporting Lissabon, Genk, Videoton, Dnipro Dnipropetrovsk, Zenit St. Petersburg, Tottenham, Chelsea, Anmerk. d. Red.) waren vor ein paar Jahren, während es viele nicht mehr schaffen würden, alle aufzuzählen. Darum wird es vielleicht in zwei, drei Jahren auch so sein, dass man nicht mehr an dieses Spiel denkt, aber irgendwann wird das, was wir in diesem Jahr erreicht haben, vermerkt.

Fabian Frei verwandelt den Penalty zum 1:0. (Video: SRF)

Fühlt es sich so an wie in der Halbfinal-Kampagne 2012/13?

Nein, das schon nicht. Aber wir sind in einer – in meinen Augen – schwierigen Gruppe Gruppensieger geworden und waren in den Sechzehntelfinal-Spielen beide Male die bessere Mannschaft, haben nichts anbrennen lassen. Also warum nicht?! Ich weiss, viele werden sagen: Jetzt nur nicht abheben, denn es ist nicht Liverpool auf der anderen Seite gestanden. Aber warum soll ich ich mich hierherstellen und sagen, in der nächsten Runde ist es fertig? Wir gehen in die Partien und wollen gewinnen, egal wer auf der anderen Seite ist. Und wenn wir dann im Viertelfinal stehen, dann können wir darüber diskutieren, ob es ein ähnliches Ding ist wie damals.

Woher kommt das Selbstvertrauen in Europa, aber in der Liga läuft es nich?

Wir zeigen auch in der Liga über weite Strecken, dass wir es drauf haben. Wenn ich nur an das letzte Spiel gegen Servette denke, waren wir 50, 60 Minuten die bessere Mannschaft. Aber wir haben es nicht geschafft, die Leistung über 90 Minuten durchzuziehen. Das hatte seine Gründe, wir haben sie analysiert und probieren, es am Sonntag in Luzern besser zu machen.

Nach dem Hinspiel in Zypern hat es gegen die Genfer nicht funktioniert. Was macht Sie diesmal zuversichtlich?

Wir haben gegen Luzern noch eine Rechnung offen, nachdem wir im letzten Vorrundenspiel verloren haben. Wenn wir mit dem Wissen nach Luzern fahren, dass da noch eine Rechnung offen ist und die nötige Aggressivität an den Tag legen – denn spielerisch haben wir es sowieso drauf – dann bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis holen.

Taulant Xhaka, Eray Cömert und Djordje Nikolic sprechen über den Erfolg in Europa. (Video: 20 Minuten)

Nach dem Spiel gegen Apoel gab es Gerüchte, dass sich die Vereinsführung nach dem Achtelfinal-Einzug treffen soll, um über eine Vertragsverlängerung mit Marcel Koller zu sprechen. Welchen Ausgang der Gespräche würden Sie sich wünschen?

Davon weiss ich nichts und geht mich auch nichts an. Man hat gegen Apoel gesehen, dass es wunderbar funktioniert und es ist auch nicht so, dass wir vorher nie ein gutes Spiel gemacht haben. Wir Spieler sind auf dem Platz, müssen die Leistung abrufen und alles andere können wir nicht beeinflussen. Wenn sie nächste Woche zusammenkommen soll die Führung die beste Lösung für den Club, für unsere Mannschaft und für sich treffen. Dann schauen wir, was dabei herauskommt.

Würden Sie gerne mit Marcel Koller weiterarbeiten?

Ich kann mich schlecht beklagen. Ich stehe fast in jedem Spiel auf dem Platz und habe eine wichtige Rolle. Der Trainer hat vollstes Vertrauen in mich und ich in ihn. Ich bin nicht an diesen Verwaltungsratssitzungen dabei, um eine Meinung abzugeben. Ich bin absolut vom Trainer überzeugt.

Ist das auch die Meinung in der Mannschaft?

Es wäre gar nicht möglich international – und national meistens – solche Leistungen abzurufen, wenn es nicht so wäre. Und wenn einer nicht hinter ihm steht, bekommt er Ärger mit den anderen Spielern. (schmunzelt)

Kann der FCB, trotz zuletzt schwachen Resultaten in der Liga, um den Meistertitel mitspielen?

Wieso nicht? Der Rückstand beträgt nur fünf Punkte.

Was braucht es mehr?

Sechs Punkte. So einfach ist das. Ich will auch immer gewinnen und bin sauer, wenn es nicht so ist. Aber es sind fünf Punkte und eine Mannschaft kommt noch ins Joggeli und auch die anderen spielen noch gegeneinander. Aber wir müssen keine grosse Klappe haben, sondern gewinnen.

Abschliessend: Haben Sie für die nächste Runde in der Europa League einen Wunsch?

Nur einen: Keinen langen Flug in den Osten, sondern nach Deutschland, Italien oder England. Lieber die grösseren Fussball-Destinationen. Ich glaube, wir haben es verdient, dass wir einmal einen geilen Gegner bekommen.

