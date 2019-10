21'000 Kinder am Geisterspiel

Geisterspiele, man kennt es. Eine Kollektivstrafe der Uefa, die für Club, Spieler und Fans eine ziemlich undankbare Atmosphäre schafft. Leere Ränge, keine Stimmung, Testspielcharakter. Das blühte auch dem SK Slovan Bratislava. In der Gruppe K der Europa League tritt der slowakische Club heute zuhause gegen Wolverhampton an. Wegen einer Strafe aufgrund rassistischer Gesänge seiner Fans noch in der Qualifikation hätte er das vor leeren Rängen tun sollen.

Doch die Verantwortlichen des slowakischen Meisters haben ein Schlupfloch in den Strafauflagen der Uefa gefunden. Das Zutrittsverbot gilt offenbar nur für zahlende Zuschauer ab 14 Jahren. Ränge frei also für alle Kinder – der Club rechnet nun mit einem fast ausverkauften Stadion, 21'000 Zuschauer werden heute Abend erwartet. Anpfiff ist glücklicherweise bereits um 18.55 Uhr, beste Voraussetzungen für die «Kids Night» in der Europa League.

Tickets an die Kinder verschenkt

Vor einem Monat, beim 4:2-Sieg über Besiktas, trug Bratislava das erste «Geisterspiel» aus, auch damals bereits vor einer Kulisse von 6000 Kindern. Die Tickets darf der Club indes nicht verkaufen, sie werden an die Kinder verschenkt.

Gästefans sind einige wenige erlaubt, 400 Anhänger von Wolverhampton werden erwartet. Diese müssen aber ihre Tickets offenbar bezahlen, was entsprechend für Empörung unter den Engländern gesorgt hat.

I get trying to make positives out of negatives. But, for me, this just doesn't add up. Wolves only get 200 tickets (at £55 each) and Slovan can have 21,000 attend for free. #wwfc https://t.co/d8Zi39Pa9h