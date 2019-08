Luzern steht vor einer Mammutaufgabe

Was war das für eine Befreiung vor einer Woche, am Nationalfeiertag. Der FC Luzern hat am 1. August erstmals seit 1992 eine europäische Qualifikationsrunde überstanden. So empfangen die Zentralschweizer nun in der Europa-League-Qualifikation Espanyol Barcelona und mit den Katalanen ein ganz anderes Kaliber als zuvor das bescheidene Klaksvik von den Färöern, das mit zwei dürftigen 1:0-Siegen eliminiert werden konnte. Klar ist auch: Die Erwartungshaltung hinsichtlich eines Exploits ist am Donnerstagabend gleich null.

Denn Espanyol Barcelona beendete die spanische La Liga letzte Saison auf Platz 7 und das Kader wird auf Transfermarkt.ch mit einem Wert von 155 Millionen Euro angegeben, während der FC Luzern gerade mal auf 22,7 Millionen Euro kommt. Das Verhältnis: 7:1 für die Spanier.

Bayern will den Star

Mit diesem Gesamtergebnis eliminierten die Katalanen übrigens auch ihren isländischen Zweitrunden-Gegner Stjarnan.

Zu den Stars der Gäste zählt der spanische U-21-Europameister Marc Roca (22). Der Mittelfeldspieler wird mit Bayern München in Verbindung gebracht. Aufpassen müssen die Luzerner zudem auf die Stürmer Facundo Ferreyra (28) und Borja Iglesias (26), die gegen die Isländer je drei Tore beisteuerten.