Die Bühne ist hergerichtet

In Basel haben sie in den letzten Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine würdige Kulisse zu kreieren. Die Muttenzerkurve hing Plakate in der Stadt auf und kündigte eine spezielle Choreo eine Viertelstunde vor Anpfiff im Stadion an. Captain Valentin Stocker und Taulant Xhaka besuchten Schulen, um die Werbetrommel zu rühren. Das emsige Werben sollte nicht umsonst gewesen sein: Bis Mittwochmittag gingen rund 24 000 Tickets weg.

Und weil der Online-Ticketshop nach der Cyber-Attacke mit einem Verschlüsselungstrojaner (der FCB wurde Opfer eines Hacker-Angriffs, konnte online keine Tickets verkaufen und musste auch den Fanshop vom Netz nehmen) seit Dienstagabend wieder weitgehend funktioniert, rechnet man bei den Rotblauen mit rund 25 000 Zuschauern. So viele Fans waren in der Europa League seit den Duellen gegen Tottenham und Chelsea (2012/13) nicht mehr im Stadion. «Es macht immer mehr Spass, wenn es viele Zuschauer hat», sagte Marcel Koller am Mittwoch. Zwar hat Getafe nicht den klingenden Namen wie Real Madrid oder Barcelona, aber der Trainer hofft, dass die jüngsten Ergebnisse des FCB die fehlende Strahlkraft des Gegners kompensieren können.

Gestutzte FCB-Flügel

Und sein Team hat sich mit dem ersten Auswärtssieg im Europacup auf spanischem Boden (1:0 bei Getafe) eine gute Ausgangslage erarbeitet. Der Sieg und der Clubrekord, nach den ersten drei Gruppenspielen noch ungeschlagen zu sein, war aber teuer bezahlt. Kevin Bua (Platzverweis) und auch Valentin Stocker (Dritte Gelbe) sind gesperrt. Zusammen waren die beiden formstarken Flügelspieler an der Hälfte der acht Treffer in der Europa League beteiligt. Zudem fehlt Noah Okafor verletzungsbedingt. Der Siegtorschütze im Schweizer Cup musste gegen Xamax früh raus. Welche Möglichkeiten bieten sich dem FCB-Trainer, die gestutzten Flügel zu kompensieren?

Der Test Okafor und Afimico Pululu anstelle von Stocker und Bua letzten Sonntag in der Liga gegen die Neuenburger klappte nicht nach Wunsch. Okafor musste eben früh raus und Pululu überzeugte nicht. Der Einsatz von Edon Zhegrova liess sich jedoch sehen. Der 20-jährige Kosovare könnte zu seinem ersten Einsatz in der Europa League in dieser Kampagne kommen. Und sonst? Vielleicht experimentiert Koller mit Blas Riveros, Samuele Campo oder vielleicht auch Cabral?

«Wir sind vorbereitet»

«Wir haben natürlich einen Plan», so Koller, der nicht ein schwierigeres Rückspiel, sonder ein «gleich schwieriges Spiel» erwartet. Doch ausgerechnet der Sieg in Spanien unterbrach den Lauf der Basler. In der Liga verloren sie gegen den FCZ (2:3), mühten sich gegen Lausanne-Ouchy im Schweizer Cup zu einem 2:1 in letzter Minute und kamen gegen Xamax (1:1) nicht auf Touren. Koller: «Zürich und Xamax waren zwei harte Spiele. Wenn die Gegner tief stehen ist es schwieriger. Wenn neun oder zehn Gegner am Strafraum stehen brauchst du Situationen, wo du an der Defensivlinie vorbei kommst. Getafe wird uns die Zweikämpfe aufzwingen, aber wir sind vorbereitet.»

Im Falle eines Erfolgs sind die Basler für die K.-o.-Phase qualifiziert. Zwar könnten auch bei einem gleichzeitigen Sieg von Krasnodar gegen Trabzonspor noch Getafe und die Russen auf zehn Punkte kommen, aber dann zählen die Direktduelle und da hat der FCB alle Vorteile auf sich. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Basler die Angriffsbemühungen der Spanier genau gleich in den Griff bekommen wie die Cyberattacke. Und mit europäischen Nächten im Frühjahr planen können.