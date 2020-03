FCB-Fans könnten zweimal nach Frankfurt reisen

Das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinal zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel soll mit Publikum stattfinden. Für die Partie an diesem Donnerstag (hier live im Ticker) sollen sich der Verein, das städtische Gesundheitsamt und das hessische Gesundheitsministerium laut «Frankfurter Allgemeiner Zeitung» darauf verständigt haben, die Fans ins Stadion zu lassen – wenn auch unter Auflagen.

Die Eintracht lud am Dienstagabend gemeinsam mit dem Gesundheitsamt zu einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen ein. Dann soll über die Austragung der Partie gegen die Basler informiert werden.

FCB-Heimspiel in Frankfurt?

Offen ist weiter, wie mit dem Rückspiel am 19. März verfahren wird. Die Kantonspolizei hatte nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab am Montag entschieden, die Austragung im St.-Jakob-Park nicht zu bewilligen. Weil selbst bei einem Geisterspiel mit tausenden Fans rund um das Stadion zu rechnen gewesen sei. Dies würde dem aktuell gültigen Versammlungsverbot des Bundesrats widersprechen.

Wie nun die «Basler Zeitung» schreibt, zeichnet sich eine Lösung ab. So stünde die Uefa einem möglichen Rückspiel in Frankfurt positiv gegenüber, sagt FCB-CEO Roland Heri. Dieses könnte entweder am Donnerstag oder aber auch am Mittwoch stattfinden. Ein definitiver Entscheid steht allerdings noch aus. Im Vorfeld des Hinspiels finden in Frankfurt entsprechende Sitzungen statt.

(dpa/tip/erh)