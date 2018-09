Hier hüpft Kololli in den Stadiongraben

Den Penalty verwandelt Benjamin Kololli souverän – was für eine Erlösung für den FCZ zum Auftakt der Europa League in Larnaca. Kololli dreht lachend ab und will seinen Treffer bei den FCZ-Fans feiern, die in der nahen Kurve jubeln.

Er überspringt die erste Werbebande und setzt an zum Sprung über ein nächstes Betonwändchen und dann... ja, dann verschwindet der Romand im Graben des Stadions von Larnaca, der die Zuschauerplätze vom Spielfeld trennt.

Das Stadion von Larnaca – mit Kololli-Graben. Bild: stadionwelt.de

Der Graben ist so tief, dass Kololli für einen Augenblick nicht zu sehen ist – aber nicht so tief, dass sich der Torschütze beim Sprung verletzt hätte. Auf dem TV-Bild ist zu sehen, wie die Teamkollegen lachend zu Kololli hinuntersehen – und ihn Augenblicke später an den Armen hochziehen.

(wie)