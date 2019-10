Schiesst Bua den FCB zur nächsten Europa-Gala?

«Ändlig wieder Europa». Endlich wieder europäische Spiele. Das muss sich auch Kevin Bua vor zwei Wochen gedacht haben. Der Genfer sprühte vor Spiellaune und lenkte den ersten europäischen Auftritt in einem Gruppenspiel nach zwei Jahren mit seinen Toren zum 1:0 und 2:0 fast im Alleingang in Richtung Schützenfest. Rotblau fegte das russische Team aus Krasnodar mit 5:0 aus dem St.-Jakob-Park. Danach wählte die Uefa den Basler Bua ins Europa-League-Team der Woche.

Kevin Bua in Rotblau:

2019/20: 14 Pflichtspiele, 7 Tore, 5 Assists

2018/19: 33 Pflichtspiele, 6 Tore, 13 Assists

2017/18: 35 Pflichtspiele, 6 Tore, 5 Assists

2016/17: 9 Pflichtspiele, 1 Tor



Überhaupt ist der 26-jährige Genfer der «Mann der letzten Wochen». Wahrscheinlich sieht man aktuell den besten Bua, seit er 2016 vom FC Zürich nach Basel kam. «Vielleicht, aber ich will mich da nicht festlegen», sagte der Flügelspieler zuletzt darauf in einem Interview in der «Basler Zeitung». Fakt ist: In Basel rief Bua sein Potenzial selten ab. Immer wieder bremsten ihn in der Vergangenheit Verletzungen. Der Knöchel, das Knie, Muskuläres. Am längsten warf ihn eine Knieoperation im Februar 2017 zurück, die ihn 122 Tage vom Team fernhielt.

In diesem Herbst zeigte Bua starke Leistungen und wurde unter Marcel Koller fester Bestandteil des Teams. «Ich komme zu mehr Einsatzminuten und das ist immer gut für das Selbstvertrauen», sagt Bua. «Es läuft einfach gut im Moment.» Und Bua tankte in dieser Saison ordentlich Selbstvertrauen. Er steht bei 7 Treffern und 5 Vorlagen in 14 Pflichtspielen und hat schon mehr Tore erzielt als in der gesamten vergangenen Saison (siehe Box). Bua ist bereit für den zweiten Aufritt in der Gruppenphase der Europa League in Trabzon, wo Rotblau am Donnerstag gegen Trabzonspor sein 50. Europa-League-Spiel austragen wird.

Spieler mit Liverpool-, Chelsea- und Bayern-Vergangenheit



Aber auch der Schwarzmeer-Club tankte zuletzt wieder Selbstvertrauen, nachdem er im Traditionsderby Besiktas Istanbul 4:1 besiegte. Vor dem Heimerfolg blieb Trabzonspor wettbewerbsübergreifend in fünf Partien ohne Sieg. Positiv fiel dabei die Offensivleistung im Derby auf, was aber eher dem schlechten Spiel von Besiktas zuzuschreiben war. Denn der Basler EL-Gegner hat mit vielen Verletzten zu kämpfen und kam bisher kaum auf Touren.

Mit Abdülkadir Ömür, Stürmer Caleb Ekuban, dem Nigerianer Ogenyi Onazi, Rechtsverteidiger Yusuf Sari und dem portugiesischen Verteidiger Ivanildo Fernandes fehlten zuletzt diverse Leistungsträger. Die bekanntesten Namen im türkischen Team sind aber: Daniel Sturridge, der im Sommer vom FC Liverpool kam, John Obi Mikel (einst Chelsea) und José Ernesto Sosa mit Bayern-Vergangenheit, der gegen Besiktas im Mittelfeld stark aufspielte.

Dann fängt alles wieder bei null an



Die Favoritenrolle wurde in den türkischen Medien den Baslern zugeschoben. Lediglich der Heimvorteil mit den fanatischen Fans im Rücken spricht für den Gastgeber. Ünal Karaman betonte an der Medienkonferenz, dass auf seine Mannschaft eine schwierige Aufgabe warte. «Wenn wir aber gegen den FC Basel gewinnen, fängt in der Gruppe wieder alles bei null an», sagte der Trabzon-Trainer.

So schnell lässt sich der FCB von einer Hexenkessel-Atmosphäre nicht beeinflussen. «Wenn wir unser Spiel durchziehen, bin ich zuversichtlich, dass es gut kommt», sagte Eray Cömert, FCB-Verteidiger mit türkischen Wurzeln. «Die spezielle Stimmung im Stadion ist ja auch etwas, das den Fussball ein wenig ausmacht», sagte auch Captain Stocker. Und dann hat der FCB da noch den «neuen» Bua, auf den er hoffen kann. Der kann seine Topform nach Krasnodar nun gegen Trabzonspor zeigen.