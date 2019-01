Warum ist der Euro plötzlich so teuer?

1.21 Franken kostet ein Euro am Dienstag um 13 Uhr. 10 Stunden vorher waren es noch 1.13 Franken gewesen. Das zeigen die Kurstableaus von finanzen.ch und cash.ch.

Noch ist unklar, was den Kurssprung ausgelöst hat. Mehrere Wirtschaftsjournalisten vermuten, dass die Schweizerische Nationalbank inteveniert hat.

Euro steigt massiv zum Schweizer Franken auf 1.19 Fr. Aktive SNB? — Reto Lipp (@retolipp) 1. Januar 2019

Softwarefehler?



Oder steckt ein Softwarefehler dahinter? Fakt ist: Am 1. Januar sind die Börsen weltweit geschlossen, es wird also nur mit sehr geringen Volumen gehandelt. Und mehrere Plattformen bieten den Euro weiterhin für 1.13 Franken an. Eine Medienanfrage beim Datenlieferanten der Finanzplattformen SIX Financial Information ist hängig.

Inzwischen glauben auch Twitter-User an einen falschen Data Feed:



Bin mir ziemlich sicher, dass das ein falscher Data Feed ist oder war.

Abgesehen davon würde sich die SNB nicht herablassen, die Märkte an einem 1.Januar zu manipulieren. — Stephane Hug (@fczzsc) January 1, 2019

Und selbst SRF-Mann Reto Lipp stellt die Frage: «Ein Bug?»



Ein Bug? — Reto Lipp (@retolipp) January 1, 2019



Update folgt...

