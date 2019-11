Darf ich meine Wohnung teurer untervermieten?

Eine geplante Reise, ein bevorstehender Austausch oder ein neues WG-Zimmer: Bei längerer Abwesenheit bleibt die Wohnung trotz bezahlter Miete leer – das muss aber nicht sein! Um ein leer stehendes Zimmer temporär optimal zu nutzen, kann es sich lohnen, wenn du als Mieter kurzfristig zum Vermieter wirst. Wenn du das Zimmer allerdings teurer weitervermietest, ist Vorsicht geboten.

Wann ist die Untervermietung einer Wohnung erlaubt?

Die Untermiete durch Zweitnutzer darf in der Schweiz grundsätzlich nicht verweigert werden. Damit aber die Weitervermietung reibungslos und korrekt abläuft, hat der Hauptvermieter gemäss Art. 262 des Obligationenrechts (OR) folgende Dinge zu beachten, um Konflikte und spätere Missverständnisse zu vermeiden:

• Informiere in jedem Fall den Vermieter, am besten schriftlich. Bei versuchter Vertuschung darf dieser die Untervermietung nämlich verweigern. So können im Vorfeld Fragen geklärt und Missverständnisse vermieden werden.

• Die Untervermietung darf im Vergleich zum Hauptmietvertrag nicht lukrativ sein. Es ist dir also verboten, mit einem Aufschlag auf den Mietzins einen Gewinn zu erwirtschaften.

• Beachte, dass der Vermieter aufgrund der Untervermietung keine wesentlichen Nachteile erleiden darf. Sprich: Sollte der Vermieter durch die Untervermietung allfällige Verluste erleiden, darf er rechtlich eingreifen.

Hältst du dich daran, steht der Untervermietung nichts im Weg. Wichtig ist, dass du dich als Weitervermieter absicherst. Bei Zahlungsrückständen oder Sachbeschädigungen hat immer noch der Hauptvermieter zu haften, weshalb auch ein angepasster Vertrag eine sinnvolle Lösung sein kann. Auf jeden Fall die Personalien des neuen Mitbewohners an den Vermieter weitergeben.

Fairer Preis und Kündigungsrecht

Achte unbedingt darauf, dass der Preisaufschlag für die Untervermietung in einem guten Verhältnis zum eigentlichen Mietpreis liegt. Bei möblierten Wohnungen darf ein Aufschlag von höchstens 20% erhoben werden.

Beachte unbedingt auch das Verbot der Zweckentfremdung, das heisst, dass du die Wohnung nicht für gewerbliche Zwecke untervermieten darfst. So wäre also deine Wohnung keine potenzielle Bleibe für Ebookers-Kunden oder Events. Ansonsten darf der Vermieter mit einer Kündigung drohen und diese auch in Kraft setzten.

Verweigert der Vermieter trotz Einhaltung der Bedingungen eine Untermiete und reagiert mit einer Kündigung, kannst du diese bei der Schlichtungsbehörde anfechten. Bei Unklarheiten kannst du dich jederzeit an die Hausverwaltung, den Mieterverband oder an eine Rechtsberatung wenden.

