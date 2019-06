Das passiert mit dir, wenn du Koffein konsumierst

«Ohne Kaffee komm ich gar nicht erst in die Gänge!» Kommt dir diese Aussage bekannt vor? Der Start in den Tag ist für viele ohne eine Tasse heissen Kaffee nicht vorstellbar.

Insbesondere während der Lernphase oder an einem strengen Tag im Büro weckt dich der Kaffee dank seiner anregenden Wirkung auf. Dank Koffein bist du leistungsfähiger, konzentrierter und kannst im Sport Vollgas geben. Er hilft dir, die Morgenmüdigkeit oder ein Leistungstief während des Tages zu überwinden.

Doch was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir Kaffee konsumieren? Und wie viele Tassen sind dann doch zu viel des Guten?

Das passiert mit deinem Körper beim Konsum von Koffein

Wenn deine Nervenzellen miteinander kommunizieren, entsteht durch die Anstrengung Adenosin. Das wird aus der Energie, die bei der Arbeit verbraucht wird (dem ATP) gewonnen. Das Adenosin bindet dann an deine Nervenzelle und signalisiert ihr so, dass sie genug gearbeitet hat und herunterfahren soll. Wenn du Koffein zu dir nimmst, besetzt dies die Rezeptoren, wo sich sonst das Adenosin niederlassen würde. So kommt das Adenosin nicht mehr an die Zelle, um die Drosselung einzuleiten.

Dadurch arbeitet deine Zelle fleissig weiter. Doch je mehr Koffein du konsumierst, desto mehr Stellen entstehen, wo dieses an die Nervenzelle binden muss. So brauchst du immer mehr Koffein, um zu verhindern, dass du müde wirst.

Koffein hemmt ausserdem weitere Rezeptoren, wodurch unter anderem das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet wird. Auch das Stresshormon Adrenalin wird produziert, das deinen Körper in eine anhaltende Reaktionsbereitschaft versetzt, dich dadurch wach hält und deine Leistungsfähigkeit steigert.

Die Vor- und Nachteil des Kaffeekonsums

Nachdem du Koffein zu dir genommen hast, dauert es etwa 30 bis 40 Minuten, bis du die Wirkung spürst. Im Kopf werden deine Blutgefässe verengt, wodurch allfällige Kopfschmerzen gelindert werden. Ausserdem wird deine Reaktionszeit verringert und du spürst eine Verbesserung deiner Leistung.

Im Rest deines Körpers, in der Peripherie, werden die Gefässe erweitert, dein Herzschlag beschleunigt sich. So erhöht sich auch deine körperliche Leistungsfähigkeit und du kannst dein Work-out mit mehr Power durchziehen.

Hast du jedoch zu viel Koffein konsumiert, so spürst du, wie du plötzlich nervös wirst und eine innere Unruhe sich ausbreitet. Du bist leicht genervt und verspürst vielleicht leichte Bauchschmerzen. Durch das Koffein wird nämlich die Peristaltik, also die Bewegungen deines Darms, angeregt. Wenn du es wirklich übertrieben hast, kann es auch zu Sehstörungen, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen kommen.

Ist Koffein gefährlich?

Wie bei den meisten Substanzen kommt es auch beim Koffein auf die Menge an. Du solltest die Grenze von 5,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht überschreiten – das sind für den gesunden Durchschnitts-Schweizer zwischen 300 und 450 Milligramm.

Wie viel Koffein hat mein Lieblingsgetränk?

Alle Angaben sind pro Portion.

Espresso: 33,25 mg (25 ml)

Kaffee: 80–120 mg (125 ml)

Schwarztee: 30 mg (150 ml)

Grüntee: 28,5 mg (150 ml)

Coca-Cola: ca. 50 mg (500 ml)

Coca-Cola Light: ca. 60 mg (500 ml)

Energydrinks: 80 mg (250 ml)

