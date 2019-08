Dresscodes im Sommer – wie leger ist noch okay?

Was erlaubt ist und was nicht, ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich und variiert auch je nach Position im Unternehmen. Ein Angestellter einer Bank hat wesentlich weniger Spielraum, was seine Kleiderwahl betrifft, als ein selbstständiger Künstler – das ist klar. Auch bei handwerklichen Berufen ist der Dresscode sehr oft liberaler als bei Büroangestellten. Doch was ist bei tropischer Hitze total in Ordnung und was geht auf keinen Fall? Falls du nicht sowieso einem klipp und klar vorgegebenen Dresscode folgen musst, kannst du mit diesem Leitfaden auf Nummer sicher gehen.

Schon Mitte 20 aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.

Frauen:

Nackte Haut

Auch wenn du bei brennender Hitze am liebsten im Bikini arbeiten würdest, solltest du darauf achten, dass du nicht zu viel Haut zeigst. Crop-Tops, Hotpants und trägerlose, enge Schlauch-Tops sind ein absolutes No-go!

Offene Schuhe

Solange deine Füsse schön gepflegt sind, ist es meistens in Ordnung, wenn du halboffene Schuhe oder sogar Sandalen trägst.

Kühle Stoffe

Den Kaschmirpulli solltest du bei über 30 Grad vielleicht lieber im Schrank lassen und stattdessen auf kühle Stoffe wie Seide oder Leinen zurückgreifen. Achte dabei jedoch darauf, dass die Stoffe nicht durchsichtig sind und deine Unterwäsche nicht sichtbar ist.

Kurze Röcke

Bei kurzen Kleider und Jupes empfiehlt sich die italienische Länge: dein Rock sollte nicht kürzer sein als eine Handbreite über den Knien. Auch ein Midi-Skirt (bis Mitte Unterschenkel) lässt sich gut tragen und ist eine modische und luftige Alternative zur Stoffhose.

Männer:

Offene Schuhe

Während Frauen oftmals offene Schuhe tragen dürfen, sollten Männer Flip-Flops und Adiletten zu Hause lassen. Bei einem lockeren Dresscode kann jedoch statt auf Anzugschuhe auch auf Mokassins zurückgegriffen werden.

Helle Farben

Je wichtiger die Position, desto dunkler die Kleidung – das gilt in vielen Firmen heute noch. Doch ist der Dresscode nicht allzu streng, darfst du auch auf hellere Farben zurückgreifen, statt dich in deinen schwarzen Anzug zu quälen.

Shorts

Viele Firmen sind heutzutage sehr liberal und lassen ihre Mitarbeiter bei tropischen Temperaturen kurze Hosen tragen. Dabei solltest du vielleicht nicht deine zerrissenen Jeans-Shorts wählen, sondern die elegantere Version aus Baumwolle. Am besten sprichst du deine Kleiderwahl vorher noch kurz mit deinem Chef ab. Falls du Kontakt zu Kunden pflegst, solltest du die kurze Hose aber im Schrank lassen.

Krawatte

An besonders heissen Tagen ist es gut möglich, dass die Krawattenpflicht gelockert wird.

Materialien

Hände weg von Synthetik! Künstliche Stoffe sind nicht nur unangenehm zu tragen, sie stinken auch sehr schnell nach Schweiss. Trag lieber atmungsaktive Fasern wie Leinen und Baumwolle.

