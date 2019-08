Lärmende Motoren – kann ich mich wehren?

Ausgefallene Frontspoiler, Tieferlegung oder ein überdimensionaler Auspuff: Tuning-Dienste bieten alles, was das Autofahrerherz begehrt – aber auch nervt. Vor allem der Lärm, den gewisse Fahrzeuge verursachen, ist nicht nur den Behörden ein Dorn im Auge. Dröhnende Motoren gehen im Strassenverkehr abgesehen von den verursachenden Fahrern so ziemlich jedem auf die Nerven.

Bei der Lärmerzeugung geht es vor allem um die sogenannten Klappenauspuffsysteme, durch die bei jedem Schaltvorgang ohrenbetäubende Spucksalven zu hören sind. Grundsätzlich verboten sind solche Auspuffsysteme nicht: Das Schweizer Gesetz untersagt lediglich das Erzeugen von vermeidbarem Lärm in Wohn- und Erholungsgebieten. Hier kann das unangebrachte Bedienen des Fahrzeugs tatsächlich zu einer Verzeigung führen. Ansonsten haben alle in der Schweiz zirkulierenden Fahrzeuge Grenzwertkontrollen bestanden und sind somit zugelassen, da in der Schweiz für sämtliche getunten Fahrzeuge eine gesetzliche Prüfungspflicht existiert.

Deshalb kann man gemäss der aktuellen Gesetzeslage letztendlich nur an die Vernunft der Fahrzeuglenker appellieren, denn es ist vor allem deren Fahrstil, der den grössten Lärm verursacht. Genau wie zu laut aufgedrehte Musik ist auch zu starker Motorenlärm für Unbeteiligte meistens äusserst unangenehm und verursacht im Körper unerwünschten Stress. So weiss man heute, dass Lärm stark gesundheitsschädigend ist. Ausserdem kann er zu brenzligen Verkehrssituationen führen. Daher lautet unsere Empfehlung an Motorenfans: während der Sonntagsausfahrten mit heulenden Motoren lieber auf die Rennstrecke statt in die dicht bevölkerte Innenstadt.



