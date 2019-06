So wird deine Rente später nicht gekürzt

Wer denkt schon mit 25 an die Vorsorge? Das Rentenalter ist weit weg. Mit diesen Tipps kannst du fürs Alter eine Menge Geld sparen. Das Wichtigste: Beitragslücken vermeiden und in die dritte Säule, die private Vorsorge, einzahlen. Viele Leute zahlen zwar in die dritte Säule ein und beziehen ihr Kapital nicht vorzeitig, jedoch wird aufgrund der Reformen in der ersten und zweiten Säule eine starke dritte Säule immer wichtiger, um drohende Rentenrückgänge zu kompensieren. Du solltest unbedingt Beitragslücken bei deinen AHV-Beiträgen vermeiden. Diese Gefahr besteht besonders:

1) wenn du viele kurze Arbeitseinsätze bei verschiedenen Arbeitgebern leistest

2) bei einem längeren Auslandsaufenthalt

3) wenn du bei Unfall oder Krankheit ein Taggeld der Versicherung beziehst

4) wenn du während deines Studiums keine AHV-Beiträge bezahlst

Das grosse Problem: nach fünf Jahren kannst du Beträge nicht mehr nachzahlen und dir wird automatisch die Rente gekürzt. Wenn du also über 44 Jahre lang Beiträge einzahlen müsstest (gezählt wird bereits ab dem 21. Lebensjahr), wird dir pro fehlendem Beitragsjahr die Rente um 2,3 Prozent gekürzt. Bestelle also via Internet deinen Gesamtauszug: https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Bestellung-Kontoauszug

In diesem ist ersichtlich, ob Lücken bestehen. Wenn ja, setze dich sogleich mit der zuständigen Ausgleichskasse in Verbindung, um allfällige Lücken noch schliessen zu können.

Das Drei-Säulen-System

Erste Säule: die Existenzsicherung. Sie besteht aus der Hinterlassenenversicherung (AHV), der Invalidenversicherung (IV) und der Erwerbsersatzordnung (EO).

Zweite Säule: die berufliche Vorsorge. Sie soll den gewohnten Lebensstandard sichern und wird zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer einbezahlt.

Dritte Säule: die private Vorsorge. Sie soll allfällige Vorsorgelücken schliessen und wird freiwillig einbezahlt.



