So kannst du jetzt noch Steuern sparen

Steuern sparen ist einfacher als gedacht. Für viele Tricks ist es zum Zeitpunkt der eigentlichen Steuererklärung jedoch bereits zu spät. Um folgende Dinge solltest du dich unbedingt noch vor dem Jahreswechsel kümmern.

Umfrage Nutzt du bei den Steuerabzügen das volle Sparpotenzial? Eher nicht, die Sache ist mir meistens zu kompliziert.

Ja, ich mache immer alle möglichen Abzüge geltend.

Ist mir nicht so wichtig.



Sende deine Frage an

Schon Mitte 20, aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.Sende deine Frage an grow.up@20minuten.ch

• Beiträge in die dritte Säule kannst du voll und ganz vom steuerbaren Einkommen abziehen. Wenn du diese noch bis zum 31. Dezember auf ein Säule-3a-Konto einzahlst, kannst du dank den Abzügen einiges an Geld sparen.

• Spenden an gemeinnützige Organisationen oder Gewerkschaften sind ebenfalls abzugsfähig. Tätige schon länger vor dir hergeschobene Überweisungen an Umweltorganisationen oder Charity-Projekte unbedingt noch in diesem Jahr. Auch Parteispenden kannst du von den Steuern abziehen.

• Arztrechnungen, die deinen Selbstbehalt übersteigen, solltest du unbedingt noch in diesem Jahr begleichen, da für die Steuererklärung das Zahlungsdatum ausschlaggebend ist.

• Selbstständige sollten die Umwandlung der Einzelfirma in eine AG oder GmbH in Betracht ziehen. Dies ist steuerlich häufig von Vorteil, da private Einkünfte am Wohnsitz und Gewinne am Firmensitz versteuert werden.

• Wer ein umweltfreundliches Auto fährt, kann KFZ-Steuern sparen. Zwar variieren die Steuern von Kanton zu Kanton enorm, doch für den Wechsel auf ein ökologischeres Gefährt ist es nie zu früh.

• Teile auch die Rückzahlung von allfälligen Schulden auf, denn auch Hypotheken, Privatdarlehen, Kleinkredite oder geschuldete Zinsen kannst du von den Steuern abziehen.



Vor allem bei Spenden oder Arztrechnungen solltest du unbedingt darauf achten, deine Quittungen aufzubewahren. Für deine Pensionierung solltest du dir ausserdem folgenden Tipp vormerken: Lasse dir einen Teil deiner Vorsorgeguthaben aus der 2. und 3. Säule bereits vor der eigentlichen Pensionierung auszahlen, dies senkt die darauf erhobenen Steuern.

(20 Minuten)