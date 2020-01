So klappts mit den Neujahrsvorsätzen

Aller Anfang ist schwer. So ist es wohl auch mit all den Vorsätzen zur Jahreswende. Wem der Startschuss zwar gelingt, der hat vielleicht später mit der Weiterführung zu kämpfen. Andere wiederum nehmen sich Jahr für Jahr vergeblich dasselbe vor. So setzt du deine Vorsätze um:

Umfrage Hältst du deine Vorsätze jeweils ein? Nein, das gelingt mir selten.

Ja, das ist mir sehr wichtig.

Ich fasse grundsätzlich keine Vorsätze.

Sende deine Frage an

Schon Mitte 20 aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.Sende deine Frage an grow.up@20minuten.ch

• Mache deinen Vorsatz zum Ziel: Ein Vorsatz ist unverbindlich, ein Ziel hingegen legst du fest!

• Reduziere deine Vorsätze: Anstatt deren vier beschränkst du dich besser auf einen. Und diesen setzt du dafür auch um.

• Hast du doch mehrere Vorsätze auf der Liste, versuchst du diese möglichst nacheinander anzugehen. Die Multitasking-Strategie ist schnell mal zum Scheitern verurteilt.

• Hol dir das nötige Selbstvertrauen: Starte mit einfacheren Vorsätzen und arbeite dich dann weiter vorwärts. Die Erfolgserlebnisse werden dich verblüffen!

• Setze dir Zwischenziele: Fünfzehn Kilo abzunehmen passiert nicht von heute auf morgen, sondern in kleinen Schritten. Diese müssen allerdings geplant werden, denn ohne Deadlines wird es nämlich schwierig mit der Umsetzung.

• Visualisiere dein Ziel: Versetze dich mental immer wieder in die Situation hinein, in der du dein Ziel bereits erreicht hast. Führe dir all die Vorteile vor Augen, die du nun geniessen kannst.

• Dranbleiben! Wenn du mithilfe eines Planes oder einer Zeichnung arbeitest, motiviert dich das automatisch, die Umsetzung deiner Tasks nicht zu unterbrechen. Lege auch gegenüber Freunden und Familie Rechenschaft über deine Fortschritte ab.

• Suche dir Gleichgesinnte: Mit einem Partner oder einer Partnerin wird es dir leichter fallen, deine Ziele umzusetzen, da ihr euch gegenseitig ideal anspornen und unterstützen könnt.

Wie auch Goethe schon treffend formulierte: Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun! Wie höre ich mit dem Rauchen auf? Wie treibe ich mehr Sport? Meistens haperts bekanntlich an der Umsetzung. Zögere also nicht, für den Anfang auch professionellen Rat beizuziehen. Das ist nicht verboten und eine lohnenswerte Investition.

(20 Minuten)