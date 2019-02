Darauf musst du beim Auto-Leasing achten

Viele Privatpersonen leasen einen Wagen, anstatt diesen zu kaufen. Dies bringt einige Vorteile: So muss man das Geld für einen Neukauf nicht zuerst innert Jahren zusammensparen, sondern kann sich gleich nächste Woche in einen Neuwagen setzen. Folglich wird auch fleissig für Leasingdeals geworben: Die Händler locken mit günstigen Tarifen für die Spazierfahrten mit dem Traumauto. Der Haken an diesen Tarifen: Sie machen nicht mal die Hälfte der tatsächlichen Monatskosten aus, die für den Verbraucher anfallen.

Umfrage Würdest du ein Auto leasen? Nein. Wenn, dann kaufe ich eines.

Ja, Leasing könnte ich mir gut vorstellen.

Nein, ich bleibe bei den ÖV.

Schon Mitte 20 aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.

Sende deine Frage an

Schon Mitte 20 aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern.Sende deine Frage an grow.up@20minuten.ch

Die Kosten häufen sich

Fest steht: Mit dem Leasingvertrag geht man eine langjährige Verpflichtung ein, und Leasing wird somit enorm teuer: Während der ganzen Vertragsdauer zahlt der Kunde einen Schuldzins und ist des Weiteren verpflichtet, eine Vollkaskoversicherung abzuschliessen. Für Junglenker bewegen sich die Kosten für die Prämien daher schnell mal im Bereich von 4000 Franken. Wie der Touring Club Schweiz (TCS) weiter vorrechnet, sind die Zusatzkosten schnell dreimal so hoch wie die Leasing-Rate, womit ein geleastes Auto bis zu 15 Prozent teurer kommt als ein Neuwagen.

Die Vollkaskoversicherung ist zwingend, der Wechsel auf eine Teilkaskoversicherung in den wenigsten Fällen möglich und kommt bei einem geleasten Wagen erst noch teurer als bei einem gekauften. Des Weiteren ist man beim Service ausschliesslich an die Markengarage und exakte Wartungsvorgaben gebunden, was die Kosten zusätzlich erhöht. Auch ein vorzeitiges Aussteigen aus dem Leasingvertrag kann sehr teuer werden.

Kreditfinanzierung

Was letztendlich vielen verborgen bleibt: eine Kreditfinanzierung kommt aufgrund der höheren Versicherungskosten beim Leasing sogar günstiger, und man ist vor allem von Anfang an der Besitzer des Wagens und kann so auch selbst über die Versicherungen und den Unterhalt verfügen. Es zeigt sich: Leasing lohnt sich vor allem dann, wenn einem viel an einem Neuwagen liegt und man langfristig das nötige Kleingeld hat. Unter dem Strich ist es aber sicher die teuerste Variante. Wenn man also sehr aufs Portemonnaie achtet, fährt man mit dem ÖV auf jeden Fall am besten.



(20min)