Warenumtausch online – das solltest du beachten

Bequem von zu Hause aus einzukaufen, ist im Aufschwung. Gemäss Studien zum Kaufverhalten von Onlineshoppern sind vor allem die Geschwindigkeit und Anonymität ausschlaggebend für die wachsende Beliebtheit. Doch sollte einem das bestellte Produkt nicht gefallen, sendet man es einfach zurück. Der Online-Gigant Zalando bietet den Kunden beispielsweise den kostenlosen Umtausch der Waren innert 30 Tagen an, solche Angebote haben das Wohnzimmershopping weiter revolutioniert.

Dabei ist jedoch trotzdem Vorsicht geboten: In der Schweiz existiert keine gesetzliche Regelung, die einem den Warenumtausch oder die Rückerstattung des Kaufpreises garantiert. Die Geschäfte sind in der Gestaltung der Umtauschregelungen relativ frei, weshalb man vor dem Kauf am besten schnell die AGB konsultiert oder sich beim Kundendienst erkundigt, ob man das Produkt allenfalls nochmals retournieren kann, denn häufig muss man sich auch einfach mit einem Gutschein im Wert des Kaufpreises begnügen.

In einigen Fällen kann man jedoch auch nach bereits erfolgter Zahlung mit dem Kundendienst verhandeln, denn vielen Onlinehändlern ist ein guter Service und die damit einhergehende Kundenbindung häufig viel wichtiger als ein einmaliger Kauf. Am besten beruft man sich beim Verhandeln auf Punkte wie unzureichende Darstellung der Produkte oder bei Kleidern auch auf die unpassende Grösse. Sei dir aber auch der negativen Folgen des Onlineshoppings bewusst: Deine Rücksendungen sind meistens mit einem enormen logistischen Aufwand verbunden, womit du zusätzliche Belastungen für die Umwelt in Kauf nimmst.

Versuche also der Versuchung zu widerstehen und bestelle nur das, was du auch wirklich brauchst. In ökologischer Hinsicht sollte also möglichst vermieden werden, Waren zurückzusenden. Dann ist Onlineshopping auch laut Experten unbedenklich.

(20min)