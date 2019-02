Wie wichtig sind meine Noten später wirklich?

Während deiner gesamten akademischen Laufbahn wird dir eingetrichtert: Deine Leistung ist messbar – und zwar durch Noten. Doch wie werden diese noch gewichtet, wenn du plötzlich aus der Uni bist und in die Arbeitswelt eintrittst? Ist es nur mit überragendem Zeugnis möglich, eine gute Stelle zu bekommen?

Grundsätzlich gilt: Je mehr Interessenten sich auf eine Stelle bewerben, desto wichtiger sind deine Noten. Bewirbst du dich für einen Job bei einem bekannten Grossunternehmen, musst du davon ausgehen, dass du mit einer Vielzahl weiterer Kandidaten konkurrieren musst. Wer schlechte Noten hat, wird dabei oft automatisch ausgefiltert. Bei KMUs oder Start-ups ist die Chance grösser, dass dein Zeugnis weniger stark ins Gewicht fällt. Vor allem Start-ups suchen «Macher», also Mitarbeiter, die durch ihre Arbeitserfahrung und Motivation glänzen.

Da viele Berufe weit von der Theorie entfernt sind, gibt es auch zunehmend Firmen, die eigene Eignungstests mit ihren Bewerbern durchführen. Dabei wird gezielt geprüft, ob du bestimmte Fähigkeiten mitbringst, die für eine Stelle gefordert werden.

Persönlichkeit und Arbeitserfahrung

Was dich besonders macht und von deinen Konkurrenten abhebt, ist deine Persönlichkeit. Offenheit, Teamfähigkeit, gute Kommunikations-Skills oder Querdenken sind Eigenschaften, die in vielen Berufen unabdingbar sind. Wer zudem bereits Erfahrungen in der Berufswelt sammeln konnte, hat einen erheblichen Vorteil denen gegenüber, welche noch nie gearbeitet haben.

Deshalb gilt: Versuch schon während des Studiums zu jobben! Natürlich ist es am besten, wenn du einen Sommer- oder Nebenjob findest, der in einem Bereich angesiedelt ist, der etwas mit deiner Fachrichtung zu tun hat. Doch auch, wenn du beispielsweise neben dem Studium als Barista im Starbucks oder als Bartender gearbeitet hast, bringst du schon wichtige Erfahrung mit.

Du zeigst einem zukünftigen Arbeitgeber, dass du dich an vorgegebene Arbeitszeiten halten kannst, teamfähig und ambitioniert bist und Verantwortung übernehmen kannst. Insbesondere als Geisteswissenschaftler wird von zukünftigen Arbeitgebern oft Berufserfahrung gefordert, da Jobben neben dem Studium gut möglich ist (extracool: Du verdienst damit dein erstes eigenes Geld!)

Unterschiede in Berufsfeldern

Die Wichtigkeit deiner Noten variiert je nach Fachbereich. Während es sich in einigen Studienrichtungen tatsächlich lohnt, gute Noten zu schreiben, solltest du dich in anderen Fachbereichen auch auf andere Qualitäten konzentrieren. Studierst du Recht und möchtest später Staatsanwalt oder Richter werden, solltest du dich um ein perfektes Zeugnis bemühen. Auch wenn du eine berufliche Laufbahn in der Forschung anstrebst, sollten deine Noten möglichst makellos erscheinen.

Als angehender Mathematik- oder Chemielehrer musst du dir hingegen aufgrund des Fachkräftemangels eher weniger Sorgen machen.

Grundsätzlich solltest du natürlich immer dein Bestes geben und deine Klausuren souverän bestehen. Auch wenn das nicht zwingend zu einem Abschluss mit summa cum laude führt, wird deine Ambition und Motivation bestimmt in der Arbeitswelt belohnt werden.

