«733 Franken ist fürs Autofahren viel zu teuer»

Im Schnitt zahlen Schweizer 733 Franken pro Monat fürs Autofahren. Im Europavergleich ist das durchschnittlich. Ob der Wert zu hoch ist oder ob er ruhig noch steigen dürfte, darüber sind sich die Politiker nicht einig:

Walter Wobmann, SVP-Nationalrat. (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

Herr Wobmann, im Schnitt zahlen Schweizer 733 Franken monatlich. Was sagen Sie dazu?

Das ist viel zu teuer. Schuld sind die zu hohen Abgaben – etwa für Treibstoff oder die Vignette. Dieses Geld fliesst in den öffentlichen Verkehr oder in die Velowege. Es geht nicht, dass die Autofahrer dafür aufkommen müssen. Statt für ihre eigene Mobilität bezahlen sie im Verhältnis zu viel Geld für andere Bereiche. Fakt ist: Das Auto hat einen sehr hohen Wert für Gesellschaft und Wirtschaft. Die Zwangsabgaben müssen daher sinken.

E-Autos sind immer noch teuer. Wären nicht alle glücklich, wenn die Kosten hier sinken und alle nur noch E-Autos fahren würden?

Überhaupt nicht. E-Autos sind nicht so super, wie es immer dargestellt wird. Der Abbau der Rohstoffe für Akkus oder die Herstellung der Materialien belastet auch die Umwelt. Die Ökobilanz ist nicht besser als bei anderen Autos. Falsch wäre die Verlagerung der Kosten etwa zu Lasten von Benzin-Autos. Auch Benziner werden immer umweltverträglicher.

Ein GA kostet pro Monat 340 Franken. Das wäre doch viel günstiger?

Es ist eine Illusion, zu glauben, der Schienenverkehr sei die beste Lösung. Das ist zwar sehr gut, wenn man von einer Stadt zur anderen fährt. Doch viele sind auf ihr Auto angewiesen. Zudem sind viele Strecken ohnehin schon überlastet. In den letzten 20 Jahren hat man viel in Schienen investiert. Wir haben aber Grenzen in unserem kleinen Land.



Luzian Franzini, Co-Präsident Junge Grüne Schweiz. (Bild: Peter Schneider/Keystone)

Herr Franzini, was halten Sie von 733 Franken monatlich für ein Auto?

Die Abgaben für Treibstoff sollten höher sein. Denn je günstiger man Auto fährt, desto grösser werden die Pendlerwege. Der Verkehr ist der grösste CO2-Verursacher. Höhere Abgaben setzen Anreize für den Umstieg auf ÖV.

Ist es nicht unfair, dass Autofahrer den Schienenverkehr finanzieren?

Die Tabaksteuer geht auch nicht zurück zu den Rauchern. Es ist normal, dass man mit Lenkungsabgaben andere Bereiche finanziert. Eigentlich finanzieren jene ohne Auto die Autofahrer: Wegen der Umweltverschmutzung steigen die Gesundheits- und Klimakosten. Dafür zahlen die Nicht-Autofahrer Milliarden. Das ist unfair.

Viele setzen aber auf individuelle Mobilität ...

Man kann auch mit dem Zug reisen und dann, falls nötig, ein Auto eines Car-Sharing-Anbieters nutzen. Das Konzept «jeder braucht ein Auto» ist veraltet. Nur auf E-Autos zu setzen, ist keine Lösung. Gerade durch die Digitalisierung gibt es viele innovative Mobilitätslösungen.