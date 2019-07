Dieses Team hat jetzt Hitzefrei

Ab in die Badi: Am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag müssen die Angestellten der Adliswiler Firma Erni und Erni nicht arbeiten. Geschäftsführer Bruno Erni veranlasst dazu ein persönliches Erlebnis, wie er im Gespräch mit 20 Minuten verrät:

Unia verlangt Hitzefrei im Bau

Besonders gefährlich ist die Hitze für Arbeitnehmende auf dem Bau, die der Sonne ausgesetzt sind. Die Gewerkschaft Unia hat darum die Schweizer Bauherren dazu aufgefordert, zum Schutz der Mitarbeiter die Arbeitszeiten anzupassen. Besonders exponierte Baustellen sollen geschlossen werden, lautet die Forderung. Das geschehe aber selten, weil der Termindruck in der Branche zu gross sei. Darum müssten auch die Abgabetermine verschoben werden.

Herr Erni, wie kamen Sie auf die Idee, Hitzefrei zu geben?

Ich hatte vor vielen Jahren einen Hitzschlag. Und vor etwa zwei Jahren krachte ich bei solchem Wetter wie heute beim Heckenschneiden fast zusammen. Ich bin seither selbst eher empfindlich auf die Hitze.

Und die Mitarbeiter?

Denen soll es auch nicht verleiden, weil es zu heiss ist. Ich habe auch einen Praktikanten sowie einen Lernenden unter 18, da muss man besonders Rücksicht nehmen. Die geben nämlich alles und wenn ich sie nicht stoppe, haben sie am Abend Beschwerden.

Bleibt die Arbeit liegen?

Wir fangen morgens eine Stunde früher an und arbeiten bis am Mittag. Das ist beinahe so produktiv, wie wenn man den ganzen Tag durchseucht. Und es funktioniert besser, als am nächsten Morgen dann gar nichts mehr leisten zu können.

Erwarten die Kunden nicht, dass Sie kommen?

Die meisten finden das in Ordnung. Als Hauswart und Gärtner haben wir da einen Vorteil, dass wir einen Rasen auch mal einen Tag später mähen können. So kann ich mir Hitzefrei erlauben. Im Strassenbau oder Spital hätte man da mehr Mühe.

Ab welcher Temperatur gibts Hitzefrei?

So um 35 Grad gibts am Nachmittag Hitzefrei. Es kommt aber etwa drauf an, obs doch noch halbwegs bewölkt ist, oder ob am Nachmittag eh ein Gewitter kommt. Dann arbeiten wir normal und schauen, dass wir möglichst im Schatten bleiben. In der Regel gebe ich im Jahr ein bis zwei Tage Hitzefrei.

Reut Sie das Geld nicht?

Nein, wirklich nicht. Wir arbeiten am Morgen fast speditiver, als wenn wir den ganzen Tag durchmachen. Und wir machen auch Winterdienst. Da müssen wir dann auch mal am Sonntagmorgen um 3.30 Uhr raus. Das macht die paar Nachmittage im Sommer wett.

Das Team freut sich, oder?

Klar, das spürt man. Die Leute sind einfach zufriedener. Und wenn sie an einem heissen Tag wissen, dass sie nur bis am Mittag arbeiten müssen, erleichtert ihnen das die Arbeit.

Welche Arbeit würden Sie auch im Schatten niemandem zumuten?

Wenn man bei einem Handaushub noch Beton wegspitzen muss, ist man nach zehn Minuten pflotschnass. Auch Arbeiten mit der Kettensäge würde ich bei solchen Temperaturen nicht anordnen. Sie sind zwar machbar, aber gefährlich, weil die Konzentration fehlt.

Wie viel trinken Sie bei dieser Hitze?

Am Tag sind es schnell mal sechs Liter. Trotzdem muss man nicht dauernd aufs WC. Der Körper braucht die Flüssigkeit wirklich.

Wird es wegen der Klimaerwärmung immer häufiger so heisse Tage geben?

Davon gehe ich aus. Ich sehe den Wandel auch im Job. Wir haben zum Beispiel mit Unkraut zu tun, das es früher bei uns gar nicht gab. Wenn die Temperaturen irgendwann den ganzen Sommer so wären, müssten wir dann trotzdem arbeiten. Solange es aber nur einzelne Tage sind, liegt Hitzefrei gut drin.

Wie viel Hitzefrei würden Sie im Jahr maximal geben?

Zwei Wochen jeden Nachmittag frei würde vielleicht noch gehen. Andere machen im Sommer Betriebsferien. Wir haben halt Aufgaben, die jede Woche erledigt werden müssen.