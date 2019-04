«Als Schweizerin fühle ich mich nicht erwünscht»

Der Reiz an der Schnäppchenjagd ennet der Grenze nimmt ab. Das zeigt ein Blick auf die Zahl der Ausfuhrbestätigungen an deutschen Grenzübergängen zur Schweiz. Beim Hauptzollamt Singen sind vergangenes Jahr 5 Prozent weniger Ausfuhrbestätigungen abgestempelt worden. Beim Hauptzollamt Lörrach betrug das Minus bei den grünen Zetteln 10 Prozent.

20 Minuten hat die Leser gefragt: Was schreckt sie vom Shoppen in Konstanz, Waldshut oder Lörrach ab? Hier sind ihre Antworten:

«Lieber entspannt zu Hause shoppen»

Ich kaufe nicht mehr oft in Deutschland ein. Wenn ich alle Kosten berechne, ist der Einkauf in der Schweiz nicht viel teurer als in Deutschland. Ausserdem finde ich, dass die Produkte in der Schweiz einfach besser sind. Für gute Qualität zahle ich gern etwas mehr. Ich wohne in Kreuzlingen und sehe oft die Autokolonnen mit Einkaufstouristen, die sich nach Deutschland quälen. Da bin ich froh, dass ich entspannt zu Hause shoppen kann.

«Fühle mich nicht mehr erwünscht»

Ich kaufe nicht mehr gern im grenznahen Ausland ein. Bei mir persönlich hat das aber nichts mit dem Euro-Franken-Wechselkurs zu tun. Ich fühle mich als Schweizer Kundin ennet der Grenze einfach nicht mehr erwünscht. Ausserdem haben wir hier in Basel auch einen Müller-Drogeriemarkt. Seit ich weiss, dass die Produkte dort nur ein paar Rappen teurer sind als bei Müller in Deutschland, kaufe ich lieber dort ein.

«Gute Preise gibts auch bei uns»

Den Stress vom Auslandseinkauf tue ich mir nicht mehr an. Die Belagerung der Geschäfte durch Schweizer Einkaufstouristen hat mich abgeschreckt. Ich finde es paradox, wenn Schweizer im teuren SUV vorfahren und dann mit Einkaufstaschen vom Discounter heimfahren. Es nervt, dass alle über die günstigeren Preise im Ausland reden. Man bekommt auch in der Schweiz gute Preise, wenn man zum Beispiel auf Aktionen achtet.

«Benzinkosten fressen alles weg»

Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Prix-Garantie-Produkte von Coop und die Budget-Produkte von Migros gleich günstig sind wie etwa die Waren bei Kaufland in Deutschland. Daher habe ich entscheiden, dass sich der Einkauf ennet der Grenze nicht mehr lohnt. Ja, man spart vielleicht ein paar Franken beim Einkauf, doch diese Ersparnis wird durch die Kosten für Benzin und Verpflegung unterwegs wieder weggefressen.

