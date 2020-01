«Bonzen im Schnee», die die Welt verbessern

Ursprünglich als Europäisches Management-Symposium gegründet, ist das WEF heute eine der wichtigsten internationalen Plattformen für den Austausch von Wirtschaft und Politik. Sein Ziel: die Welt verbessern.

Umfrage Das WEF finde ich ... ... überflüssig.

... nur interessant, wenn Promis kommen.

... nicht interessant.

... super.

Die bewegte Geschichte und einige Höhepunkte daraus sehen Sie im Video oben.

In den 50 Jahren WEF zog es neben Topmanagern und Regierungschefs immer auch Prominente aus dem Showbusiness nach Davos, darunter Angelina Jolie, Sharon Stone oder Bono.

Der Sänger prägte das geflügelte Wort von «wir, die Bonzen im Schnee» («fat cats in the snow») und machte Reklame für Produkte, deren Verkaufserlös an den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria fliesst.

(sda/sas)