«Schweizer Chef-Löhne zeugen von Grössenwahn»

Ein Schweizer Alleingeschäftsführer hat im Jahr einen mittleren Lohn von 324'000 Franken. Bei einem IT-Leiter sind es im Jahr 160'000 Franken. Das zeigt eine aktuelle Kadersalärstudie. Weitere Medianlöhne sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Umfrage Chefs sollten... ...weniger Lohn erhalten

...mehr Lohn erhalten

...weiterhin diese Löhne erhalten

...abgeschafft werden

Von «Verkehrte Welt» bis «Der Chef-Lohn ist mir egal» – so reagieren die 20-Minuten-Leser auf die hohen Saläre:

«Verkehrte Welt»

«Das Schlimme dabei ist ja, dass die Manager gar nichts produzieren. Keiner von denen ist produktiv, sondern kostet eigentlich nur. Schon krass, dass die Leute, die wirklich arbeiten, weniger verdienen als die, die nur schauen, dass gearbeitet wird. Verkehrte Welt.»

«Nicht nur am Champagnersaufen, Golfen und Ferienmachen»

«Wenn ich sehe, wie viele Stunden mein Chef für seinen sicher hohen Lohn arbeitet, gehe ich gern nach meiner Arbeitszeit heim und geniesse den Feierabend und die Wochenenden – ohne zu Hause wieder den Laptop öffnen zu müssen. Chefs sind nicht immer am Champagnersaufen, Golfen und Ferienmachen.»

«Wie soll das weitergehen?»

«Ich arbeite im unteren Management und kann gerade so meine Familie ernähren. Wir suchen seit längerem eine Wohnung und alles ist zu teuer. 3,5-Zimmerwohnungen kosten teils über 2000 Franken. Wie soll das weitergehen in der Schweiz?»

«Metzgereibesitzer sind Millionäre»

«Die Abteilungsleiter verdienen auf dem Papier so viel – aber nicht in der Realität. In unserer Umgebung sind dafür die Besitzer einer Metzgerei Millionäre.»

«Solche Löhne kann man nicht verdienen»

«Das ist Grössenwahn und Verhältnisblödsinn. Verdienen kann man solche Löhne nicht, man bekommt sie einfach. Keine Arbeit rechtfertigt solche Gehälter!»

«Löhne sind okay»

«Ich finde die Löhne dieser Chefs absolut o. k. Sie arbeiten mehr als 8,4 Stunden und haben viel Druck und Verantwortung. Und es ist nun mal ein riesiger Unterschied, ob jemand 150'000 Franken oder 15 Millionen Franken im Jahr verdient.»

«Ihr Manager habt keine Ahnung»

«Ach, ihr armen, armen Manager! Ihr verdient über 15'000 Franken monatlich, fahrt teure Luxusautos, geht drei- bis viermal jährlich in die Ferien und jammert auf höchstem Niveau! Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, wenn man wirklich arm ist in diesem Land!»

«In KMU sind die Löhne eine Wunschvorstellung»

«Die Realität sieht anders aus. Solche Löhne können nur grössere Unternehmen zahlen. In KMU sind sie wohl eher eine Wunschvorstellung.»

«Manager sollten Windeln tragen»

«Ich finde, dass jemand, der so extrem viel verdient, während der Arbeit Windeln tragen müsste. Denn was kostet so jemand auch nur während fünf bis zehn Minuten WC-Pause?»

«Kaderlöhne sollten nicht gesenkt werden»

«Die Kaderlöhne sind zu hoch im Vergleich zu den normalen Löhnen. Sie sollten jedoch nicht gesenkt werden, sondern man sollte die normalen Löhne erhöhen.»

«Cheflohn ist egal»

«Egal, mich interessiert mehr, was ich selbst verdiene, als was andere verdienen. Ob mein Chef 3-, 4- oder 20-mal mehr verdient als ich, macht mein Salär nicht schlechter.»

(rkn)