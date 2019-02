«Der Motivationsbrief muss schlüssig sein»

Belangslose Sätze und Floskeln – so sehen die meisten Motivationsschreiben von Jobsuchenden aus. Laut einer Auswertung von Personalexperte Jörg Buckmann zeigen drei von vier Bewerbern in ihrem Anschreiben keine Motivation. Auf was es im Brief wirklich ankommt und ob man besonders kreativ sein soll, erklärt Buckmann im Interview:

Jörg Buckmann, was tun, wenn eine Firma ein Anschreiben verlangt?

Wenn ein Anschreiben gewünscht ist, sollte man auf jeden Fall eines einreichen. Wichtig ist, aufzuzeigen, was einen am Job und am Unternehmen reizt. Zudem sollte man klar darlegen, weshalb der Wechsel in den neue Job der nächste sinnvolle Schritt in der Berufskarriere ist.

Muss man mit dem Anschreiben um jeden Preis auffallen?

Nein, auf keinen Fall. Das Motivationsschreiben muss vor allem schlüssig sein. In einem kreativen Beruf darf man aber schon mal etwas mehr wagen, etwa ein Bewerbungsvideo oder den Verweis auf bereits erfolgreich umgesetzte Projekte. Wichtig ist, individuell aufs Unternehmen einzugehen und keine Standardfloskeln zu verwenden.

Was kann man sonst noch tun, um bessere Karten zu haben?

Es ist wichtig, zu schauen, ob man jemanden kennt im Unternehmen. Damit kommt man womöglich an wichtige Informationen über die Firma und Job heran. Das kann beim Formulieren des Motivationsschreibens helfen. Zudem kann die Person womöglich ein gutes Wort für einen einlegen. Das eigene Netzwerk ist ein Job-Turbo!

Muss ich das Unternehmen vorher anrufen?

Gewisse RAV predigen das. Ich rate aber eher davon ab, ausser man hat eine wirklich wichtige Frage. Es geht darum, positiv in Erinnerung zu bleiben und nicht als Fragesteller, der der Firma wertvolle Zeit klaut. Die meisten Anrufer fragen Belangloses, etwa ob der online ausgeschriebene Job noch frei ist.