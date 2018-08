«Mein nächster Easyjet-Flug ging erst in 5 Tagen»

Sommerzeit ist Flugzeit. Billig-Airlines haben dann Hochkonjunktur. Doch nicht immer verläuft die Reise für die Ferienpassagiere reibungslos. Bei Ryanair streikten kürzlich wegen Lohnforderungen die Piloten. Die Flugzeuge standen während 24 Stunden am Boden. Und Konkurrent Easyjet sorgt wegen massiver Verspätungen oder Umleitungen regelmässig für Frust bei den Kunden.

Umfrage Fliegen Sie mit Billig-Airlines? Ja, je billiger, desto besser

Nur ab und zu.

Spielt mir keine Rolle.

Nein, ich meide Billig-Airlines.

Hinzu kommt: Oft erweisen sich die Kundendienste der Billig-Anbieter nicht als sehr hilfreich, was den Ärger der Passagiere noch verstärkt. Leser von 20 Minuten berichten über ihre schlimmsten Erfahrungen. Doch sind immer die Airlines schuld an allem? Philippe Strässle von der Firma Airhelp ordnet die Berichte ein.

• «Bis heute warten wir auf unser Geld»

Jessica, 25: Wir wollten mit Easyjet von Lissabon nach Zürich zurückfliegen. Beim Gate erhielt ich ein Mail, dass der Flug annulliert worden sei. Stunden später dann die Info, dass der nächste Easyjet-Flug erst in fünf Tagen gehe. Alle vorherigen Flüge seien ausgebucht. Da wir am nächsten Tag arbeiten mussten, buchten wir den nächstbesten Flug mit einer anderen Airline – für 1370 Euro. Easyjet hat uns bis heute nichts zurückbezahlt.

Tipp von Experte Strässle: Die Passagierin hat Anspruch auf Entschädigung. Diese liegt bei 400 Euro, da die Flugdistanz zwischen 1500 und 3500 Kilometern liegt. Bis 1500 Kilometer gibt es 250 Euro, ab 3500 Kilometern 600 Euro. Airlines halten die betroffene Kunden oft lange hin und hoffen, dass diese irgendwann aufgeben. Vor allem Billig-Airlines machen das so. Sie haben oft viel zu wenig Leute, die sich um solche Fälle kümmern. Man lässt diese absichtlich versanden. Häufig reagieren die Airlines erst, wenn man den Anwalt einschaltet.

• «Wir fanden das das Allerletzte»

Sandro: In der Reihe vor uns war der Notausgang mit etwas mehr Beinfreiheit. Nach dem Start waren diese sechs Plätze noch immer frei. So haben wir uns zu zweit dahingesetzt. Kurz darauf teilte uns die Flugbegleiterin mit, dass wir für diese Plätze je 50 Euro Aufpreis zahlen müssten. Wir fanden das das Allerletzte, da die Plätze ja sowieso frei waren. Wir sind dann wieder eine Reihe nach hinten gegangen.

Tipp von Experte Strässle:

Bessere Plätze etwa mit mehr Beinfreiheit bieten die Airlines bewusst für einen höheren Preis an. Es kommt oft vor, das diese Plätze während eines Flugs frei bleiben. Die Airline hat das gute Recht, eine kostenfreie Vergabe der Plätze zu verweigern. Das ist vielleicht nicht kulant, aber korrekt. Zudem verhindert man damit, dass sich andere Passagiere ungerecht behandelt fühlen.

• «Das Arztzeugnis nützte nichts»

Tina, 54: Zwei Tage vor meinem Flug mit Easyjet bekam ich eine Mittelohrentzündung und konnte nicht reisen. Mit Arztzeugnis und Reiseversicherung, die ich bei der Buchung direkt mitbuchte, meldete ich mich bei der Airline. Das Arztzeugnis nützte nichts. Weder Easyjet noch ihre Reiseschutzversicherung erstatteten den Flug – trotz zwölf Telefongesprächen mit beiden Firmen. Erst meine Rechtsschutzversicherung überwies mir den Betrag von sich aus.

Tipp von Experte Strässle: Der Kunde sollte unbedingt das Kleingedruckte in den Versicherungen lesen, um sich über seine Rechte zu informieren. Klar ist: Billig-Airlines verdienen mit dem Verkauf von Zusatzversicherungen sehr viel Geld. Der Service dahinter ist aber oft sehr dürftig und wird meistens von Drittanbietern geleistet. Die Kundin hat aber ihr Geld zurückerhalten und das Optimum mit ihrer Rechtsschutzversicherung herausgeholt.

• «Wir bekamen keine Verpflegung»

Cédric, 32: Meine Frau und wollten nach Mallorca an eine Hochzeit, die am Abend stattfand, fliegen. Wir sollten kurz vor Mittag mit der Laudamotion-Maschine in Basel starten und um 13.30 Uhr in Spanien landen. Der Flug hatte zwei Stunden Verspätung. In der Luft hiess es dann, man könne nicht landen. Grund war einmal dichter Flugverkehr, dann schlechtes Wetter. Um 17 Uhr landeten wir dann auf Menorca statt auf Mallorca. Wir warteten, ohne weitere Infos zu erhalten, auf den Weiterflug. Um 0.30 Uhr landeten wir endlich auf Mallorca. Etwas zu essen oder zu trinken haben wir nicht erhalten.

Tipp von Experte Strässle: Verspätungen etwa wegen Gewitter sind nicht der Fehler der Airline. Piloten sind ja nicht einfach zum Spass in der Luft und landen nicht. Bei solchen ausserordentlichen Umständen haben betroffene Passagiere keinen Anspruch auf Entschädigung. Allerdings hätte man die Passagiere besser informieren sollen. Dass es keine Verpflegung gab, geht nicht. Airlines sind dazu verpflichtet, ab zwei Stunden Wartezeit die Passagiere mit Essen und Trinken zu versorgen.